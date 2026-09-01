مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

يحتاج الأطفال إلى الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يوميًا لدعم النمو والتطور الجسدي والعاطفي، إلى جانب تحسين القدرة على التركيز والتعلم خلال ساعات النهار.

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ووفقًا لما نشرته كليفلاند كلينك، فإن اتباع روتين ثابت للنوم للأطفال يمكن أن يساعد الطفل على الاسترخاء والاستغراق في النوم بسهولة والحصول على نوم أكثر راحة.

وأكد طبيب النوم للأطفال برايان تشين أن انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ من العادات المهمة التي تساعد الأطفال على الحصول على الراحة التي يحتاجون إليها.

كم ساعة يحتاج الطفل إلى النوم؟

تختلف احتياجات النوم حسب عمر الطفل، إذ يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا عادةً إلى 9 إلى 12 ساعة من النوم يوميًا، بينما يحتاج المراهقون إلى نحو 8 إلى 10 ساعات.

وقد يؤدي عدم حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم إلى بعض المشكلات، مثل صعوبة التركيز داخل المدرسة، ومشكلات التعلم والتفكير، وانخفاض مستويات الطاقة، بالإضافة إلى التقلبات المزاجية والعصبية.

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

نصائح لتنظيم روتين النوم للأطفال

ـ تغيير موعد النوم تدريجيًا:

إذا كان الطفل معتادًا على النوم في وقت متأخر، فلا يُنصح بتغيير موعد نومه بشكل مفاجئ. وبدلًا من ذلك، يمكن تقديم موعد النوم بنحو 15 دقيقة كل يومين أو ثلاثة أيام حتى الوصول إلى الموعد المطلوب.

ويساعد التغيير التدريجي الجسم على التكيف مع مواعيد النوم الجديدة بصورة أفضل، خاصة قبل بدء العام الدراسي.

ـ تجنب الشاشات قبل النوم:

توصي كليفلاند كلينك بتخصيص الساعة التي تسبق موعد النوم للأنشطة الهادئة، مع تجنب مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف وألعاب الفيديو.

وتشير المؤسسة إلى أن الضوء المنبعث من الشاشات يمكن أن يؤثر في إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعد الجسم على الاستعداد للنوم.

ويمكن استبدال وقت الشاشات بأنشطة هادئة مثل:

قراءة قصة أو كتاب.

الاستحمام.

الاستماع إلى موسيقى هادئة.

الرسم والتلوين.

التحدث مع الطفل عن تفاصيل يومه.

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ـ تجهيز غرفة مناسبة للنوم:

يساعد جعل غرفة الطفل مظلمة وهادئة على تهيئة الجسم للنوم. ويمكن استخدام ستائر معتمة إذا كان ضوء الخارج لا يزال موجودًا وقت النوم.

كما يُفضل الحفاظ على درجة حرارة مريحة داخل الغرفة، وتوصي كليفلاند كلينك بدرجة حرارة تتراوح تقريبًا بين 18 و21 درجة مئوية، مع اختيار ملابس نوم خفيفة خلال الليالي الحارة.

ـ عدم إعطاء الطفل مكملات النوم دون استشارة الطبيب:

حذرت كليفلاند كلينك من إعطاء الأطفال الميلاتونين أو مكملات النوم بشكل ذاتي دون استشارة الطبيب، موضحة أن هذه المنتجات لا تعالج بالضرورة الأسباب السلوكية التي قد تقف وراء اضطرابات النوم.

وفي حال كان الطفل يعاني بصورة متكررة من صعوبة في النوم، فمن الأفضل استشارة طبيب الأطفال أو اختصاصي نوم الأطفال لتحديد السبب ووضع خطة مناسبة.

ـ الاستمرار والالتزام بروتين ثابت:

لا يشترط أن يكون روتين النوم معقدًا، لكن الأهم هو الالتزام به بصورة منتظمة. ويساعد تكرار العادات الهادئة نفسها كل ليلة على إرسال إشارة للجسم والعقل بأن وقت النوم قد حان.

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

علامات تستدعي استشارة الطبيب

إذا كان الطفل يواجه صعوبة مستمرة في الاستيقاظ، أو ينام داخل الفصل، أو يبدو متعبًا رغم حصوله على عدد ساعات النوم الموصى بها لعمره، فقد تكون هناك مشكلة تؤثر في جودة النوم.

وفي هذه الحالة، يُنصح بالتحدث مع طبيب الأطفال أو اختصاصي النوم لتقييم حالة الطفل ومعرفة السبب.