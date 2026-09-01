حصيلة ثقيلة للعدوان الإسرائيلي على لبنان .. 8920 شهيدًا و30 ألف جريح

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 8920 شهيداً و30559 جريحاً، منذ بدء الاعتداءات في 8 أكتوبر 2023 وحتى الأول من سبتمبر 2026.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في حصيلة تراكمية محدثة، إن أعداد الضحايا واصلت الارتفاع جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق وبلدات لبنانية على مدار الفترة الماضية.

وأوضح المركز أن إجمالي عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 8920 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 30559 جريحاً، وفق البيانات التي وثقتها وتابعتها وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وتواصل الوزارة تحديث حصيلة الضحايا بشكل دوري، في إطار جهودها لرصد تداعيات الاعتداءات وتوثيق أعداد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت لا تزال فيه الاعتداءات الإسرائيلية تسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار في عدد من المناطق والبلدات اللبنانية، وسط استمرار عمليات الرصد والتوثيق الرسمية لتداعياتها الإنسانية والميدانية.