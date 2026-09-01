قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بابي ماتار سار من توتنهام
10 دقائق بين الحياة والموت .. كيف أنقذ مدير مدرسة في نيبال 900 طالب؟
بعد تدخل برلماني.. ما التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات بسبب أزمة السيستم؟
نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك
مقابل 840 مليون ريال.. الوليد بن طلال يستحوذ على أسهم الهلال السعودي
سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
رسميا.. طرابزون سبور يعلن رحيل فاتح تكه عن تدريب الفريق
قبل موعده بعامين.. بدء إنتاج بئر «فيوم 4» بغرب الدلتا يضيف 80 مليون قدم غاز يومياً
تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين
عملية إسرائيلية خاصة.. اختطاف قيادي أمني في غزة وسقوط شهداء
قاليباف يحذر واشنطن: تصعيد الحصار الأمريكي سيقابله رد عسكري إيراني
رئيس البرلمان الإيراني: سنرد عسكريا إذا شددت واشنطن الحصار البحري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حصيلة ثقيلة للعدوان الإسرائيلي على لبنان .. 8920 شهيدًا و30 ألف جريح

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 8920 شهيداً و30559 جريحاً، منذ بدء الاعتداءات في 8 أكتوبر 2023 وحتى الأول من سبتمبر 2026.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في حصيلة تراكمية محدثة، إن أعداد الضحايا واصلت الارتفاع جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق وبلدات لبنانية على مدار الفترة الماضية.

وأوضح المركز أن إجمالي عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 8920 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 30559 جريحاً، وفق البيانات التي وثقتها وتابعتها وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وتواصل الوزارة تحديث حصيلة الضحايا بشكل دوري، في إطار جهودها لرصد تداعيات الاعتداءات وتوثيق أعداد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت لا تزال فيه الاعتداءات الإسرائيلية تسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار في عدد من المناطق والبلدات اللبنانية، وسط استمرار عمليات الرصد والتوثيق الرسمية لتداعياتها الإنسانية والميدانية.

وزارة الصحة العامة اللبنانية الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على لبنان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كيف تحمي نفسك من الإرهاق النفسي يوميًا؟ أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

اللحمة المفرومة

اللحمة المفرومة مش كفتة ولا حواوشي.. 5 أفكار مختلفة للغداء بطعم شهي

استغلي الموز

طريقة عمل حلو الموز والبسكويت.. استغلي الموز المستوي بطريقة مختلفة

بالصور

أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر

مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد