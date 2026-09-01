عون : لبنان مؤهل لاستعادة دوره كمركز اقتصادي ومالي عربي

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليوم، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، بحضور المستشار الدكتور يوسف السبعاوي نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في بيروت، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والدول العربية، ودور القطاع الخاص العربي واتحاد الغرف العربية في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمارات العربية في لبنان وتوسيع حضور المنتجات والخدمات اللبنانية في الأسواق العربية.



وأكد الرئيس عون - خلال اللقاء - أن لبنان يمتلك المقومات التي تؤهله لاستعادة دوره كمركز اقتصادي ومالي عربي، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص العربي في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية وتشجيع الاستثمارات والمساهمة في خلق فرص العمل. مشددا على أهمية وجود المؤسسات الاقتصادية العربية في بيروت، باعتباره تعبيرًا عن عمق ارتباط لبنان بمحيطه العربي، مؤكدًا ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوه بعمل مقر اتحاد الغرف العربية في بيروت، مشددًا على ضرورة بقائه في العاصمة اللبنانية لمواصلة دوره في خدمة الاقتصاد العربي.



من جانبه، أكد حنفي أن اتحاد الغرف العربية الذي يتخذ من بيروت مقرًا له منذ تأسيسه عام 1951، مستعد للعمل مع مجتمع الأعمال اللبناني خلال المرحلة المقبلة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتنظيم الملتقيات والبعثات الاقتصادية وربط الشركات اللبنانية بنظيراتها العربية.



وقال إن لبنان لا يحتاج فقط إلى المساندة بل إلى شراكات واستثمارات تعيد تشغيل قدراته الإنتاجية وتخلق فرص العمل، مؤكدًا تضامن القطاع الخاص العربي مع لبنان ودعم استقراره وسيادته ومسار تعافيه وإعادة إعماره.



وأضاف أن الاتحاد سيضع إمكاناته وشبكة علاقاته العربية والدولية في خدمة الاقتصاد اللبناني، معتبرًا أن استقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي «مصلحة عربية» وعودة لبنان بقوة إلى محيطه الاقتصادي العربي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد العربي ككل.

