توم كروز يعلن عن عودة Days of Thunder بمشاركة آن هاثاواي

يعود فيلم السباقات المرتقب Days of Thunder 2، من بطولة النجم العالمي توم كروز والنجمة الحائزة على جائزة الأوسكار آن هاثاواي، إلى عالم سباقات ناسكار من خلال امتداد للفيلم الشهير الذي قدمه كروز عام 1990 وذلك بتوزيع شركة فور ستار فيلمز.

فيلم Days of Thunder

يجمع الفيلم بين أجواء سباقات السيارات والإثارة والدراما، مع عودة توم كروز لتجسيد شخصية سائق ناسكار كول تريكل، بينما تؤدي آن هاثاواي دور مالكة فريق سباقات ومهندسة، في قصة تعيد أجواء المنافسة والسرعة إلى الشاشة الكبيرة.

ويشارك كروز في إنتاج الفيلم إلى جانب جيري بروكهايمر وتومي هاربر، فيما يتولى جوناثان ليفين مهمة الإخراج، عن سيناريو من تأليف ويل ستابلز.

يأتي Days of Thunder كتجربة سينمائية مصممة خصيصًا لتناسب الشاشة الكبيرة، حيث يتم تصوير الفيلم بتقنية IMAX، بما يعزز من مشاهد السباقات ويمنح الجمهور تجربة غامرة تنقل سرعة السيارات وأجواء المنافسة إلى قاعات السينما.