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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اختاروا البُعد عن الأضواء.. رانيا فريد شوقي تنتقد تصوير جنازة ابنة نجلاء فتحي

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
علا محمد

انتقدت الفنانة رانيا فريد شوقي ما وصفته بالتجاوزات المهنية والأخلاقية التي شهدتها جنازة ياسمين، ابنة الفنانة نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا، معربة عن حزنها مما حدث خلال مراسم الجنازة من بعض المصورين.

وقالت رانيا فريد شوقي، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما حدث في جنازة ياسمين، ابنة نجلاء فتحي وسيف أبو النجا، شيء محزن فعلا".

وتساءلت: "إذا كان عندنا مواثيق شرف وقواعد مهنية واضحة، مين المسئول عن تطبيقها؟، وفين الجهات المسئولة عن تنظيم الصحافة والإعلام والنقابات المعنية؟".

وأضافت: "للأسف بقينا في فوضى مهنية وأخلاقية، التجاوز بيتكرر من غير حساب لحد ما بقى شيء عادي، ومفيش حد بيعلم الأجيال الجديدة إن للمهنة أصول وحدود".

وانتقدت تصوير مراسم الجنازة داخل المسجد وأثناء الصلاة، قائلة: "لما التصوير يوصل لجوه الجامع وأثناء الصلاة، ولأب وأم فقدوا بنتهم، فده مش سبق صحفي، ده استغلال لوجع الناس وتحويله لمحتوى".

وتابعت: "والأوجع إن نجلاء فتحي وسيف أبو النجا اختاروا البُعد عن الأضواء من سنين، وتيجي الكاميرات تطاردهم في واحدة من أقسى لحظات حياتهم".

واختتمت رانيا فريد شوقي منشورها قائلة: "وسط جنون الترند والمشاهدات والمادة، بقينا محتاجين نفتكر أبسط قواعد الإنسانية قبل قواعد المهنة.. مش كل حاجة ينفع تتصور أو تتنشر، فيه حرمة للموت، وفيه حرمة لوجع الناس".

من هي ياسمين أبو النجا؟

ياسمين سيف الله أبو النجا هي الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما نحو خمس سنوات قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين في كنف أسرة فنية؛ فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، فلم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضّلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.

ورحلت ياسمين أبو النجا عن عمر ناهز 44 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط حالة من الحزن بين أسرتها ومحبي والدتها الفنانة نجلاء فتحي.

الفنانة رانيا فريد شوقي جنازة ياسمين ابنة الفنانة نجلاء فتحي سيف أبو النجا ياسمين أبو النجا

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