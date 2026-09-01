قافلة "زاد العزة" الـ269 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية

قالت درية عاطف، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، إن المعبر يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث يخضعون للفحص الطبي والحجر الصحي قبل توزيعهم على المستشفيات المتخصصة.

وأوضحت عاطف أن بالتزامن مع دخول دفعة جديدة من المصابين، تغادر دفعة أخرى من المرضى الذين أنهوا علاجهم في مصر للعودة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى جاهزية سيارات الإسعاف والأطقم الطبية لاستقبال الحالات الجديدة.

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري دفع اليوم بالقافلة الـ269 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة»، محملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية والوقود. وأشارت إلى استمرار العراقيل الإسرائيلية أمام إدخال الشاحنات، بينها إبطاء عمليات التفتيش ورفض بعض المساعدات، مثل حليب الأطفال وأدوية النساء الحوامل ومرضى السرطان، دون إبداء أسباب.