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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أكيورا تستعد لإطلاق سيارة SUV عملاقة بديلة MDX

أكيورا RDX
أكيورا RDX
عزة عاطف

تتجه شركة أكيورا اليابانية المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة إلى تقليص مؤقت لأسطول طرازاتها ليصل إلى 3 طرازات فقط، تمهيدًا لإطلاق استراتيجية توسع واسعة تقودها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة تحت اسم رمزي هو "أكيورا XL". 

وتستهدف الشركة من خلال هذا الطراز الجديد، المقرر الكشف عنه في أواخر عام 2029، توفير مسافات ورحابة أكبر لتتجاوز الحدود المساحية الحالية لطراز MDX وتستهدف مباشرة منافسة طرازات بارزة مثل لكزس TX وبيويك إنكليف والنسخ الأساسية من بي إم دبليو X7.

تقليص مؤقت لأسطول الطرازات قبل الانطلاقة الجديدة

تأتي هذه الخطوة بعد تراجع عدد طرازات أكيورا من 6 طرازات إلى 4 طرازات خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 3 طرازات فقط عقب توقف إنتاج طراز RDX الحالي مؤقتًا. 

وتشمل التشكيلة المتبقية حاليًا طرازات إنتجرا، وADX، بالإضافة إلى MDX. وأكد مسؤول التخطيط في شركة هوندا أمريكا، جاري روبنسون، أن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تشكل الجزء الأكبر من سوق السيارات الفاخرة اليوم، مما فتح المجال أمام الشركة لبحث فئات جديدة وتلبية الطلب المتزايد على المساحات العائلية الفسيحة.

عودة RDX بمنظومة هجينة تمهد الطريق لطراز XL

تستعد أكيورا لإعادة إطلاق طراز RDX في عام 2028 كموديل من الجيل 4 يعمل بمنظومة دفع هجينة متطورة، ليكون أول طراز يحمل اللغة التصميمية الجديدة للعلامة التجارية والتي تتميز بإضاءات LED فائقة النحافة. 

ومن المقرر أن يحصل الطراز الفاخر "أكيورا XL" في أواخر عام 2029، أي بعد نحو 1.5 عام من إطلاق RDX الهجين، على هذه اللغة التصميمية الحديثة مدعومة بمحرك هجين قوي ومساحات داخلية تفوق ما يقدمه طراز MDX الحالي ذو الـ 3 صفوف من المقاعد.

استمرار التحديثات لقطاع السيارات والمحركات الهجينة

تعتزم أكيورا مواصلة إنتاج طرازي ADX وMDX بأشكالهما الحالية حتى خضوعهما لتحديثات شاملة في بداية عقد 2030، بالتوازي مع تطوير خيارات هجينة تعزز استراتيجية التحول التدريجي. 

ورغم التركيز الملحوظ على فئة السيارات المرتفعة عن الأرض، تؤكد الشركة استمرار التزامها بإنتاج سيارات السيدان والسيارات الرياضية، حيث تدرس طرح نسخة إنتاجية مستوحاة من الطراز الاختباري نكسيرا فيجن بلمسات رياضية ومنظومة حركة هجينة تعزز حضور العلامة في كافة الفئات الفاخرة.

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