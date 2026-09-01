رسمياً.. نيس يعلن التعاقد مع نجم منتخب الجزائر

أعلن نادي نيس الفرنسي، التعاقد مع النجم الدولي الجزائري محمد أمين عمرو، مهاجم نادي فولفسبورج الألماني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي نيس الفرنسي في بيان عبر حسابه على "إكس"، تم التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري محمد أمين عمروة، قادماً من صفوف فولفسبورج الألماني، بعقد إعارة ممتد حتى نهاية منافسات الموسم الجاري، مع وجود بند خيار الشراء بصفة نهائية.

وأوضح البيان أن محمد أمين عمورة، سوف يرتدى القميص رقم 9 مع النادي الفرنسي.

الجدير بالذكر أن عمورة، سوف يزامل المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، في نادي نيس الفرنسي.