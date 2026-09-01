وزير الدفاع الإسرائيلي: 70% من مساحة قطاع غزة مدمرة وبدون أنفاق

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن 70% من مساحة قطاع غزة مدمر ودون أنفاق أو بنى تحتية وتحت سيطرتنا الكاملة.

وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي باعتقال قائد كبير من حركة حماس في قطاع غزة قبل قليل.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أن الرد على كل عملية إطلاق نار من غزة سيكون قويا وواضحا وعملياتنا في القطاع مستمرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، باعتقال رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في غزة، فيما ينفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن المسئول الذي اعتقل في غزة أصيب خلال العملية ونقل إلى إسرائيل.