وفاة أول ياباني وصل إلى الفضاء عن عمر 84 عامًا

توفي تويوهيرو أكياما أول ياباني سافر إلى الفضاء والصحفي السابق، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وأصبح أكياما، المولود في العاصمة طوكيو، رائد فضاء من خلال عملية اختيار داخلية أجرتها شركة "طوكيو برودكاستينج سيستم تيليفجن"، حيث أمضى فترة على متن محطة الفضاء السوفيتية "مير" في ديسمبر عام 1990.

واشتهر أكياما بأول كلمات نطق بها بعد وصوله إلى الفضاء: "هل أنا على الهواء؟"، في إشارة إلى عمله السابق في مجال الصحافة والإعلام.

وانضم أكياما إلى شركة البث عام 1966، حيث عمل في تغطية الشئون السياسية والدولية، قبل أن يتولى رئاسة مكتب الشركة في واشنطن.

وتقدم لاحقًا بطلب للانضمام إلى برنامج رواد الفضاء بعدما أصبح محررًا في قسم الشئون الدولية بالشركة، ليخوض تجربة تاريخية جعلته أول مواطن ياباني يصل إلى الفضاء.

وبعد سنوات من عودته إلى الأرض، ترك أكياما مجال البث، موضحًا أنه يرغب في "التركيز على القضايا البيئية مع العمل في مجال الزراعة" ثم انتقل إلى محافظة فوكوشيما، حيث عمل في الزراعة وواصل الكتابة، قبل أن يستقر في محافظة ميه عام 2017، وفي عام 2011، عُيّن أكياما أستاذًا في المؤسسة التي تُعرف حاليًا باسم جامعة كيوتو للفنون.