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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 شهداء بينهم طفلان وسيدة و8 مصابين بنيران مسيرات إسرائيلية في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات استهدفت عدة مواقع في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الضربات جاءت لإزالة تهديدات تستهدف قواته.

وذكر مصدر في مستشفى الشفاء أن 3 شهداء بينهم طفل و8 مصابين بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.

خلال ذلك، أفاد مصدر أمني فلسطيني بفشل عملية إسرائيلية خاصة غربي مدينة غزة ونجاة مسئول أمني فلسطيني من محاولة اغتيال، مشيرًا إلى أن القوة الخاصة انسحبت من منطقة الكتيبة بغزة على دراجات نارية تحت غطاء إسرائيلي.

كما أفاد مصدر أمني بإصابة عدد من أفراد أسرة المسئول الأمني المستهدف في عملية الكتيبة غربي غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تبادل إطلاق نار كثيف في غزة بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة المستشفى الأمريكي غربي المدينة، ليتبع ذلك موجة استثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة خلال دعم أنشطة مليشيات مدعومة من إسرائيل.

وألقت مسيرات الاحتلال عددًا كبيرا من القنابل على منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي: “هاجمنا أهدافا في قطاع غزة لإزالة تهديدات عن قوات الأمن ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

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