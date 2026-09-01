قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ونظيره البوركيني يبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل
شيخ الأزهر يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا
عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الأولى| خاص
مدبولي يشهد توقيع خطاب نوايا لدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وبوركينا فاسو شهدت زخما متزايدا خلال الفترة الأخيرة
بدر عبد العاطي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق العلاقات والصداقة بين البلدين
القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
صندوق النقد والسنغال يحرزان تقدما في مفاوضات برنامج تمويلي جديد
وزير الخارجية: أدعو رجال الأعمال من بوركينا فاسو للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا أكتوبر القادم
الخارجية: نرحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر من أجل توطيد العلاقات بين البلدين
«لسنا منغلقين».. وزير خارجية بوركينا فاسو يكشف تحركات دول الساحل الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط والتمويل الدولية تبحثان توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد آري نعيم، مدير إدارة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث تعزيز الشراكة ومناقشة آليات دعم القطاع الخاص في مصر.

وهنأ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مسئول المؤسسة الدولية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في القاهرة، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات المؤسسة التمويلية والاستشارية، لتوفير الدعم الفني للاستثمارات ذات الأولوية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، على أهمية تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لضمان تهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أشاد آري نعيم بفرص النمو المتاحة في السوق المصري، مؤكدًا تطلع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني والاستشاري والتمويلي لحزمة من مشروعات البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب دعم بيئة ريادة الأعمال.

وتطرق اللقاء إلى الفعاليات الدولية المرتقبة التي تستضيفها مصر، حيث دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في "مهرجان ريادة الأعمال العالمي GEF 2026" المقرر عقده بالقاهرة في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، باعتباره منصة استراتيجية، لتعزيز التواصل بين مبتكري الأعمال والمؤسسات المالية الدولية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق المباشر لتحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج عمل جارية تدعم نمو الاقتصاد القومي، وتوفر فرص عمل جديدة.

التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص الدعم الفني البنية التحتية ريادة الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

جمال عبدالحميد

جمال عبدالحميد: جبت للأهلي 5 دوري وبعدين سابني بعكازين للزمالك

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس الوزراء

نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس الوزراء القيرغيزي في "بيشكيك" لبحث تعزيز التعاون المشترك

جهاز مستقبل مصر

قبل انطلاق العام الدراسي.. «مستقبل مصر» و«بيت الزكاة» يطلقان أكبر قوافل الدعم

نائب رئيس الوزراء

نائب رئيس الوزراء: نتطلع لتعزيز التعاون المشترك وتطوير وتعميق العلاقات مع قرغيزيا

بالصور

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

خفقان القلب المفاجئ.. أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب

زهقتى من الاكل التقليدى.. إليك طريقة مسخن الكفتة

طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد