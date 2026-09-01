قنصوة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بالعاصمة الجديدة

وزير التعليم العالي يوجه بـ:

• التوسع في التخصصات الحديثة والمستقبلية بالجامعات التكنولوجية وفقًا لاحتياجات الصناعة وسوق العمل

• وضع كل جامعة تكنولوجية خطة عمل تنفيذية للسنوات المقبلة

• وضع خطة للتوسع في إنشاء الكليات الجديدة وآليات لربط برامجها وتخصصاتها باحتياجات القطاع الصناعي

• تطوير منظومة التدريب العملي للطلاب بالتعاون مع الجهات الصناعية

• فتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع الطلاب

عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، على أهمية مواصلة تطوير منظومة الجامعات التكنولوجية، وتعزيز دورها في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات العلمية والعملية التي تلبي احتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية في دعم التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة.

وأشار الوزير، إلى التوسع في التخصصات الحديثة والمستقبلية بالجامعات التكنولوجية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية، وعقد برامج توأمة، وإتاحة شهادات مزدوجة بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

وأكد الوزير، على ضرورة أن تضع كل جامعة تكنولوجية خطة عمل تنفيذية للسنوات المقبلة، تتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وجداول زمنية واضحة للتنفيذ، إلى جانب خطة للتوسع في إنشاء الكليات الجديدة، وآليات لربط برامجها وتخصصاتها باحتياجات القطاع الصناعي.

ووجّه الوزير ، بأهمية تطوير منظومة التدريب العملي للطلاب بصورة تتجاوز النماذج التقليدية، من خلال التوسع في تطبيق نموذج التعليم التعاوني (Co-op) بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، بما يتيح للطلاب قضاء جانب كبير من فترة الدراسة داخل بيئات العمل، واكتساب الخبرات العملية المباشرة، مع توفير حوافز ومكافآت شهرية مناسبة لهم.

كما وجّه الوزير، بالعمل على إنشاء مركز للتميز التكنولوجي (Technological Center of Excellence) بكل جامعة تكنولوجية، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع الصناعي المحيط، ودعم الابتكار والتطوير ونقل التكنولوجيا، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية.

وأكد الوزير ، على أهمية فتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع الطلاب، والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات أولًا بأول، مع تطوير بطاقات الوصف الوظيفي لخريجي التخصصات المختلفة، بما يتوافق مع الإطار المرجعي "الاسترشادي" للمناهج، إلى جانب دعم نقابة التكنولوجيين وتعزيز دورها.

وأكد الوزير ، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للجامعات التكنولوجية، بما يضمن تطويرها وتعظيم دورها في تحقيق أهداف التنمية وتلبية احتياجات الدولة من الكوادر التكنولوجية المؤهلة.

واستمع المجلس، إلى عرض تقديمي قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، حول إحصائيات القبول بالجامعات التكنولوجية لعام 2026/2027، كما قدم عرضًا إحصائيًا حول تطور أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية منذ عام 2019 وحتى العام الحالي، وتطور أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات خلال آخر عامين، وتسليط الضوء على أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية في العام الجامعي 2025/2026، بالإضافة إلى عرض الرؤية المستقبلية للجامعات التكنولوجية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على تعديل مسمى جامعة حلوان التكنولوجية الدولية ليصبح جامعة العاصمة التكنولوجية الدولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة لوضع مقترح تعديل بعض مواد قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، لمواكبة التطورات التي شهدتها منظومة التعليم التكنولوجي، ولدعم أهدافه، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للجامعات التكنولوجية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع لائحة مالية موحدة لمراكز التدريب بالجامعات التكنولوجية.

كما وافق المجلس على إعداد تصور موحد لتطوير منصات الكتب الإلكترونية بالجامعات التكنولوجية، مع مراعاة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي.

ووافق المجلس على استمرار أعمال التنسيق الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية.

وتابع المجلس أعمال اللجنة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين.

وأحيط المجلس بالعديد من الموضوعات، والتي جاءت كالتالي:

• تكريم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية وجامعة الفيوم التكنولوجية ضمن مبادرة إطلاق «المليون رخصة دولية»، والتي أطلقها صندوق تطوير التعليم وشركة سيسكو العالمية.

• موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مقترح تشكيل لجنة عليا لاختيار القيادات الجامعية بالجامعات التكنولوجية.

• حصول عدد من مشروعات الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية على جوائز في مسابقات دولية.

• بدء جامعة الطفل التكنولوجية للعام الثالث على التوالي بجامعة برج العرب التكنولوجية.

• إقامة فعاليات عيد العلم الأول لجامعة طيبة التكنولوجية، ومخرجات الملتقى التوظيفي الثاني للجامعة، وتحديد موعد مؤتمر شباب التكنولوجيين الخامس 2026، ليُقام خلال الفترة من 24-25 نوفمبر 2026.

• الملتقى التوظيفي الأول لجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بعنوان 1 Career Gate، بمشاركة 48 شركة في مختلف المجالات، ومسابقة الجامعة لأفضل مشروع تخرج لطلاب الفرقة الثانية والرابعة، وأسبوع التثقيف المالي وإدارة المشروعات للفتيات بالجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

• إطلاق النسخة الأولى من ملتقى الابتكار والاستثمار العربي برعاية جامعة الدول العربية في جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ومشاركة الجامعة في المؤتمر الأورومتوسطي للتعليم، بتنظيم من المنظمة العربية للثقافة والعلوم الألكسو.

• مستجدات ما وصلت إليه احتياجات المعامل والورش وأعمال تطوير المرافق التعليمية والإدارية بالمطبخ الفندقي، والأبحاث العلمية التي نشرها أعضاء هيئة التدريس بالمجلات المصنفة عالميًا بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

• عقد ملتقى التوظيف والتدريب الثاني 2026 لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ومعرض مشروعات تخرج طلاب الجامعة للعام 2025-2026، وموافقة مجلس الجامعة على تعديل الخطة الخمسية للتعاقد مع الخريجين الأوائل بالأقسام المختلفة للعمل معيدين بالجامعة.