وزير النقل يتابع مع سفير اليابان بالقاهرة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال النقل، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للنقل السككي والجر الكهربائي، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وفي بداية اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين في مصر واليابان، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بقطاع النقل، مؤكدًا على تطلع وزارة النقل إلى زيادة حجم التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجال النقل.

من جانبه، أعرب السفير الياباني بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات، وفي مقدمتها مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات اليابانية بالاستثمار في مصر، خاصة في ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي تنتهجه الدولة المصرية.

وناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة، وذلك من خلال التعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية في تنفيذ الخط الرابع للمترو، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والورشة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بواقع 23 قطارًا.

كما يتم تنفيذ المشروع، ولأول مرة في مصر، باستخدام 6 ماكينات حفر نفقي، وقد تم حفر الأنفاق بهذه المرحلة.

وأكد الجانبان أنه سيتم تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق على أربع مراحل، حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية (الفسطاط - القاهرة الجديدة)، وتم التأكيد على سرعة إنهاء مستندات الطرح الخاصة بالأنظمة والوحدات المتحركة الخاصة بالمرحلة الثانية بالتنسيق مع الجانب الياباني، فيما تجري دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري)، والمرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة - مطار العاصمة).

كما تناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث تقوم الجايكا بتقديم برامج تدريبية متخصصة في عدد من المجالات، تشمل: الإدارة الاستراتيجية للموانئ، نظم النقل الذكية (ITS)، تخطيط النقل الحضري، شبكة الطرق الحضرية، صيانة الكباري، إدارة أصول الطرق، إدارة مشروعات البنية التحتية، إدارة السكك الحديدية الحضرية، التنمية المستدامة للموانئ، المدن الذكية، البحث والإنقاذ البحري، التخطيط والتنمية المستدامة للموانئ، وصيانة الموانئ؛ حيث تم تدريب 48 متدربًا بنهاية عام 2025، فيما يستهدف الجانبان وصول عدد المتدربين إلى 70 متدربًا بنهاية عام 2026.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب وبناء القدرات، باعتباره أحد أهم محاور تطوير منظومة النقل ورفع كفاءة العنصر البشري، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مختلف مجالات النقل.

وقال وزير النقل إن الوزارة حريصة على زيادة أعداد المهندسين والكوادر الشابة المصرية الذين يتم تدريبهم في اليابان، بما يتيح لهم الاطلاع بصورة مباشرة على أحدث الخبرات والتكنولوجيات اليابانية.

وأضاف أن الهدف من برامج التدريب لا يقتصر على تنمية المهارات الفنية والإدارية فحسب، وإنما يمتد إلى نقل المعرفة والخبرات اليابانية إلى قطاع النقل المصري، وتأهيل جيل جديد من المهندسين والكوادر الشابة القادرين على إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وشدد الوزير على أهمية استمرار وتوسيع برامج التعاون مع الجانب الياباني في مجال التدريب، والاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات النقل والبنية التحتية، وتطبيق نظم النقل الذكية، وإدارة الأصول، والتنمية المستدامة، بما يسهم في دعم خطط الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم خلال اللقاء استعراض سبل توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية، في مجال النقل وتعزيز مشاركة الشركات اليابانية في الاستثمار في هذا المجال في مصر، بما يدعم خطط الدولة المصرية للتنمية ويعزز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.