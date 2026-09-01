تجربة العميد خير دليل..وليد الركراكي يعلق على عقدة الخواجة فى المنتخبات

علق وليد الركراكي المدير الفني السابق لمنتخب المغرب على عقدة الخواجة فى تولى مهام تدريب المنتخبات الوطنية.

قال وليد الركراكي مدرب المغرب السابق لدى استضافته بإحدى البرامج: شوف حسام حسن مع المنتخب المصري والأداء في كأس العالم الأخير فى أمريكا وكندا والمكسيك.

تابع وليد الركراكي: حسام حسن مدرب منتخب مصر تأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والعميد وصل بالفراعنة الكبار إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2026.

أضاف درب منتخب المغرب السابق: أول مرة منتخب مصر بقيادة حسام حسن يعدي للدور الثاني في المونديال والعميد كادر وطني مميز.

واصل وليد الركراكي: طول عمري مكنش عندي عقدة نقص تجاه الخواجة وشايف إن الأفضل لينا مدربين وطنيين.

واختتم وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب السابق تصريحاته قائلا: محدش يقدر يفهم لاعبينا غير مدرب وطني والتجربة خير دليل مع المنتخب المصري والكادر الوطني.