هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد..

وتألقت هنا الزاهد ، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود القصير وهو ما جعل إطلالتها جريئة.

وتتميز هنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هنا الزاهد، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.