وصلت 2000 جنيه.. نقيب الأطباء يرفض الرسوم على الولادة داخل المستشفيات الحكومية

قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إن خدمات الولادة الطبيعية تقدم مجانا داخل المستشفيات الجامعية فقط، وليس في جميع المستشفيات الحكومية.

وأضاف عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (ستوديو إكسترا) المذاع عبر قناة (إكسترا نيوز)، أن الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية تقدم منذ نحو عامين برسوم، مع استثناء التابعين لمنظومة التأمين الصحي والحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة، وذلك عقب صدور اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية رقم (75) لسنة 2024.

وطالب نقيب الأطباء بعدم تطبيق اللائحة على حالات الولادة، محذرا من تأثير الرسوم على إقبال السيدات على الولادة داخل المستشفيات الحكومية، خاصة أن تكلفة الولادة قد تتجاوز 2000 جنيه.

الولادة داخل المستشفيات الحكومية

وقال عبدالحي: (الولادة حق لكل سيدة، مقدرش أقول لها لو معكيش فلوس روحي أولدي في حتة تانية).

وشدد على ضرورة توفير الولادة الآمنة مجانا للسيدات المصريات، محذرا من مخاطر الولادة المنزلية التي تتم دون إشراف طبي، لا سيما مع احتمالية حدوث نزيف مفاجئ نتيجة أسباب متعددة.

واعتبر أن العودة إلى الولادة المنزلية تمثل تراجعا عما حققته الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، بعدما وصلت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي إلى 97%.

وأشاد عبدالحي بمعايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، التي أعلن عنها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤكدا أهمية هذه الخطوة، لكنه استدرك بأن الحديث عن المعايير يجب أن يتزامن مع توفير أساسيات الولادة داخل المستشفيات، ومنها مسكنات الآلام بأنواعها المختلفة.

وكان وزير الصحة والسكان، قد أعلن معايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، بهدف تعزيز جودة وأمان الرعاية المقدمة للأمهات والأطفال، وترسيخ الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية.