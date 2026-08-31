قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم تألق محمد صلاح.. طرابزون يخسر أمام آميد سبور بهدفين في الدوري التركي
المدير الفني للزمالك: أعتذر للجماهير عن الأداء أمام السويس بتروجيت.. لكن حققنا الأهم
تويوتا تستعد لإطلاق الأيقونة لاند كروزر 2027 هايبرد
أرسنال يفوز على أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي
أمي عايزة تتجوز| اعترافات متهم في واقعة الاعتداء وشقيقه على والدتهما بالسيدة زينب
سيف أبو النجا يرد على شائعة وجوده بأمريكا وقت مرض ابنته ياسمين
زيادة الإيجار القديم 15% من 1 سبتمبر 2026
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري
برشلونة يقلب تأخره أمام رايو فاليكانو ويتقدم بثنائية في الشوط الأول
منتخب اليد يحصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على اليونان
بيراميدز يواجه البنك الأهلي وديًا استعدادًا لموقعة جورماهيا في دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ماذا يواجه الرافضون لتطبيق زيادة الإيجار القديم بداية من الغد؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد الرحمن سرحان

يبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

تطبيق زيادة الإيجار القديم 

ومع بدء تطبيق الزيادة، يبرز تساؤل لدى المستأجرين حول الموقف القانوني لمن يرفض سداد القيمة الإيجارية الجديدة.

وبحسب القانون، فإن مجرد الاعتراض على قيمة الزيادة لا يعني الإخلاء الفوري من الوحدة، إلا أن الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة قانونًا قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن التأخر أو الامتناع عن السداد، بحسب الحالة.

وفي المقابل، حدد القانون حالات صريحة يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة، من بينها ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام للغرض ذاته، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السابقة.

كما وضع القانون مدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم؛ إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

الإخلاء في حالة رفض التنفيذ

وتنص المادة السابعة من القانون على أنه في حال تحقق إحدى حالات الإخلاء أو انتهاء المدة القانونية وامتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.

وبالتالي، فإن رفض زيادة الإيجار وحده لا يعني طرد المستأجر في اليوم التالي، وإنما يظل الالتزام بالقيمة الإيجارية المقررة قانونًا قائمًا، وأي نزاع حول القيمة أو طريقة تطبيق القانون يمكن طرحه بالطرق القانونية المقررة.

وتأتي زيادة سبتمبر 2026 باعتبارها أول زيادة سنوية بنسبة 15% بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد، على أن تستمر الزيادة السنوية بالنسبة ذاتها خلال الفترة الانتقالية. 

الإيجار القديم الايجار القديم زيادة الإيجار القديم اخبار زيادة الإيجار القديم ايجار قديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

محمد معروف ووائل جمعة

فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم

والد الطفلة جهاد شعبان عبد الرحمن

والد الطفلة «جهاد» بعد إحالة المتهم الأول للمفتي: بنتي ماتت صايمة

ترشيحاتنا

اتمام زفاف 15 عروسة

الأورمان تعلن إتمام زواج 15عروسة يتيمة من غير القادرات بالمنيا خلال شهر أغسطس

المخلفات

رفع 725 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات في يوم واحد بمراكز ومدن الغربية

نائب محافظ المنيا خلال الجوله

في زيارة ميدانية.. نائب محافظ المنيا يلتقي مساعد وزير الأوقاف لبحث تطوير منطقة البهنسا الأثرية

بالصور

اسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس

بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر

بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة
بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة
بعد وفاة محمد التاجي.. استشاري قلب يكشف متى تتحول مضاعفات الجراحة إلى خطر على القلب ومن الأكثر عرضة

زلزال إداري يضرب فولكس فاجن.. مستقبل آلاف الوظائف على المحك

فولكسفاجن
فولكسفاجن
فولكسفاجن

بعد 15 عامًا من فيرتيجو.. أحمد مراد يعود للدراما بمسلسل الفلكي مع أحمد مكي

بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»
بعد 15 عامًا من «فيرتيجو».. أحمد مراد يعود للدراما مع أحمد مكي.. ناقد فني يكشف سر انتظار الجمهور لـ«الفلكي»

فيديو

احمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار يكشف أسرار عائلته: كل إخواتي موهوبين.. ومش هبقى نسخة من والدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد