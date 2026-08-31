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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم

محمد معروف ووائل جمعة
محمد معروف ووائل جمعة
يسري غازي

يترقب الوسط الرياضى اليوم الإثنين ما سوف تسفر عنه الكشف عن محادثات جرت بين محمد معروف الحكم الدولي ووائل جمعة مدير الكرة فى النادي الأهلي بلقاء زد فى الدورى الممتاز.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة على نظيره فريق زد بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بنشرقي وطاهر محمد طاهر.

وتعقد لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح إجتماعا طارئا لحسم أزمة الحكم الدولى محمد معروف فى مباراة الأهلي وزد فى الدوري.

تفاصيل أزمة 12 دقيقة بلقاء الأهلي وزد

تتمثل أزمة الحكم محمد معروف مع وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي في الجدل التحكيمي الذي ثار حول الحوار الجانبي الذي دار بينهما في الشوط الثاني من مباراة الأهلي وزد في الدوري الممتاز ما بين الدقائق 50 و62.

بداية الأزمة جرت بعد الدقيقة 50 بعدما حصل لاعب الأهلي علي محمود على بطاقة صفراء.

 بعدها قام نجم الاهلي على محمود بتدخل قوي آخر ضد أحد لاعبي نادي زد وقيامه بدهس قدمه دون أن يتلقى إنذاراً ثانياً ومن ثم طرده مما أثار غضب واعتراضات مسؤولي دكة بدلاء نادي زد.

الكاميرات أظهرت توجه الحكم الدولي محمد معروف إلى دكة بدلاء الأهلي وحديثه مع وائل جمعة ثم توجه صخرة الأهلي إلى المغربي الحسين عموتة المدير الفني.

مش هعرف أحميه

فجر الإعلامي كريم حسن شحاتة مفاجأة بعدما أكد أن محمد معروف قال لوائل جمعة مدير الكرة فى النادي الأهلي : "خرجوا علي محمود عشان أنا مش هعرف أحميه تاني" خوفاً من تعرضه للطرد.

توجه بعدها وائل جمعة بالفعل إلى المدير الفني للنادي الأهلي المغربي حسين عموتة وفي الدقيقة 62 تم استبدال اللاعب علي محمود وخروجه من الملعب.

واقعة ميسي فى نهائي المونديال

كشفت لقطات تقنية RefCam كاميرا الحكم التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن كواليس المباراة النهائية التي جمعت بين الأرجنتين وإسبانيا.

حصل لياندرو باريديس على بطاقة صفراء بعد دخوله بديلاً مع بداية الشوط الثاني بست دقائق.

توجه الحكم سلافكو فينتشيتش إلى ليونيل ميسي طالباً منه المساعدة في كبح أسلوب اللعب البدني لزميله، قائلاً له :ميسي سيطر على باريديس لا أريد طرده لقد حصل بالفعل على بطاقة صفراء سيطر عليه من فضلك.

محمد معروف وائل جمعة الأهلي زد الدوري

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