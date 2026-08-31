لليوم الثاني.. استمرار أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير ومدخل الأهرامات

تواصل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، أعمال رفع كفاءة ونظافة وتجميل المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومدخل منطقة الأهرامات بحي الهرم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وتضمنت الأعمال، تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، استمرار حملات النظافة والغسيل والكنس الآلي، إلى جانب أعمال الدهانات وتركيب الأعلام بعدد من الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المظهر العام.

كما تتواصل أعمال صيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأشجار، وزراعة النباتات المزهرة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة المحيطة بأحد أهم المقاصد السياحية بالمحافظة.

وتأتي الأعمال ضمن خطة محافظة الجيزة لاستمرار رفع كفاءة المناطق الحيوية والسياحية، وتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام، خاصة بمحيط المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات والطرق المؤدية إليهما.