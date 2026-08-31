قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف
الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟
وزير العمل: الدولة تولي ملف حماية الأطفال أولوية اتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي
فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم
عُمان تفتح ممرا صناعيا ولوجستيا أمام المنتجات المصرية نحو أسواق آسيا
من السياسة إلى النقابات.. الاتحاد العام يفتح جسرا جديدا للتعاون المصري الصيني
شبكة للاتجار بالبشر تمتد إلى 12 دولة.. العثور على 163 طفلا مفقودا في فلوريدا| ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيزيرا يقترب من العودة للزمالك وتقديم اعتذار للجماهير

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن اقتراب عودة خوان بيزيرا لصفوف الفريق الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب المصدر فإن اللاعب تواصل مع احد لاعبي الفريق وأبلغه بوجود نية للعودة من جديد وتقديم اعتذار لجماهير الزمالك عن الأزمة الأخيرة والمشاركة في المباريات.

قرار بيزيرا يأتي بعد رفض الزمالك لبيعه في الوقت الحالي والرغبة في استمراره على أن يتم فتح ملف التفاوض لرحيله في يناير المقبل.

تفاصيل اجتماع إدارة الزمالك مع بيزيرا 

كشف الإعلامي محمد المحمودي، عن تطورات جديدة، في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل رفض اللاعب العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق لرغبته في الرحيل.

وقال المحمودي، في تصريحات تلفزيونية: "فوجئ مسؤولي نادي الزمالك، اللي حضروا الاجتماع مع محامي ببزيرا، إن اللاعب مش موجود الزمالك".

وأضاف: "بيزيرا كان خايف إن لن يتم الموافقة على طلباته والاجتماع يكون مسجل فالكلام للي يتقال يدينه".

وتابع: "محامي بيزيرا، طلب عقد جلسة في الإمارات وليس في القاهرة، وإن يعطي للاعب وعد بالرحيل في يناير المقبل".

وواصل: "المحامي، أكد أن بيزيرا، يستند قانونًا على أنه قدم في الزمالك 17 شكوى"

وختم تصريحاته : "الزمالك رد أنه اخد مستحقاته كاملة، ومش هيقبض شهر سبتمبر، الزمالك استفسر من الفيفا على أنه قانونا لا يحق بيزيرا، الحصول على أي مقابل مالي بعد شهر أغسطس لأن الغرامات خلصت ومعدل غيابه تخطى المسموح بيه اللي فيفا بيحدده".

الزمالك نادي الزمالك خوان بيزيرا فريق الزمالك الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

زيادة الإيجار القديم 2026

زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

هدى عبدالعال مدير عام إدارة العجوزة التعليمية

إدارة العجوزة التعليمية: جاهزون للعام الدراسي الجديد بتوفير بيئة تعليمية آمنة

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم: الانتهاء من رصف 12 طريقا بتكلفة 169.409 مليون جنيه

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع تنظيم معرض "أهلاً مدارس" في إدفو بتخفيضات 30 %

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد