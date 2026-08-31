موعد مباراة الزمالك وبتروجت والقنوات الناقلة في الدوري

يستضيف الزمالك نظيره بتروجت، مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ويدخل الزمالك اللقاء وفي رصيده 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى وتعادل في الثانية، ويأمل في استغلال إقامة المباراة على ملعبه وبين جماهيره لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

في المقابل، يملك بتروجت نقطة واحدة من أول جولتين، ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، من أجل تحسين موقفه في جدول الدوري وتعويض البداية غير المثالية.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة للزمالك، الذي يسعى للبقاء ضمن فرق المقدمة، بينما يتطلع بتروجت إلى تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز منافسي المسابقة وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في الجولات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تقام المباراة اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية.

ويدخل الزمالك المباراة بقيادة معتمد جمال بحثًا عن انتصار جديد، بينما يقود سيد عيد بتروجت في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة صعبة أمام الفريق الأبيض.