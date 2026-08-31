قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر للدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
محمد حمزة بطل مصر في سلاح الشيش: ذهبية تارانتو أعادت ثقتي.. وأحلم بميدالية أولمبية في لوس أنجلوس| حوار
ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
السالمونيلا والبيض والدواجن.. تاج الدين يكشف حقيقة الخطر في مصر
السودان.. قوة استخباراتية تنشق عن "الدعم السريع" وتنضم للجيش في أم درمان
رئيس مركز تغير المناخ يحذر: «النينيو» يهدد مصر.. والصيف قد يمتد للخريف
التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للكليات والمعاهد المعتمدة
اليوم.. أخر موعد للتقديم على 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
نائب رئيس الوزراء يصل العاصمة القيرغيزية "بشكيك" للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
رئيس وزراء إسبانيا يتهم إسرائيل بإشعال أزمة سبتة
مارتينيلي خارج حسابات الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو
قرار عاجل من المجلس الأعلى للإعلام بسبب برنامج كريم حسن شحاتة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بالبحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة، نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦، شملت مراكز أبو المطامير ووادي النطرون ودمنهور، وذلك ضمن جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد رئيس الوزراء باستمرار جهود اللجنة الطبية العليا في تنظيم تلك القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وتضمينها العديد من التخصصات الطبية اللازمة، وتقديم الخدمة من خلال كوادر متخصصة، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم جهود الدولة في توفير خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية الطبية المتخصصة لاستكمال العلاج، مشيرة إلى أن أعمال القافلة أسفرت على مدار ٦ أيام عن الكشف على إجمالي ٣٦٧٦ مواطنًا، كما تم صرف ٤٥٢ نظارة طبية للمواطنين المُستحقين، إلى جانب تحديد ٢١٣ حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن تحديد ١٠٢ حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال علاجهم بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية.

وأضافت رئيس اللجنة أنه في إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، فقد استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الذي ترأسته الدكتورة نجلاء عبد المنعم، وتم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والمبادرات الصحية بالمحافظة، بما يسهم في الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين، لاسيما بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم إلى أن محافظ البحيرة، أكدت خلال اللقاء، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات، مُثمنةً الجهود التي تقوم بها اللجنة في دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، ومشيدةً أيضاً بالدور الذي تقوم به مؤسسة بنك الشفاء المصري في دعم وتنفيذ القافلة، بما يعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطنين.

وفي هذا الصدد، أعربت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على دعمها وتعاونها في إنجاح أعمال القافلة، مؤكدة حرص اللجنة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع المحافظة خلال الفترة المقبلة، بما يتيح تنفيذ المزيد من القوافل والمبادرات الطبية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، كما وجهت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية، والوحدات الصحية، وجميع الجهات المعنية التي ساهمت في تقديم الدعم اللوجستي والتنسيق اللازم لتنفيذ القافلة، بما أسهم في خروجها بالشكل الذي يُحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

كما أعربت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات عن تقديرها الكبير لمؤسسة بنك الشفاء المصري لدورها الفاعل في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية وتعزيز جهود الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات رمد أو عمليات جراحية واستكمال علاجها، من خلال التنسيق مع الجهات الطبية المعنية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمحافظة البحيرة ومختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام

عصام عبد الفتاح: لو أعرف إن الموضوع هيوصل لكده مكنتش قبلت رئاسة لجنة الحكام

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

ترشيحاتنا

شاشة الهاتف

شاشة هاتفكِ تضيء وحدها دون إشعارات؟ إليكِ السر وراء هذا

شيفروليه كورفيت 2027

شيفروليه تجمع عائلة كورفيت 2027 بأكملها على حلبة السباق

مايكروسوفت

مايكروسوفت تقر بوجود عطل في مؤشر الفأرة بعد تحديث ويندوز 11 الأخير

بالصور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

البانيه يبدأ من180 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين بالأسواق

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد