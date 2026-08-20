المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرصد إشادة "فيتش" بدور "100 مليون صحة" في تعزيز خدمات رعاية المصابين بالسكري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ما ورد في تقرير مؤسسة "فيتش" بشأن جهود مبادرات "100 مليون صحة" في تعزيز خدمات رعاية المصابين بالسكري، وذلك عبر مبادرة "دعم أطفال السكري".

وتأتي مبادرة "دعم أطفال السكري"، التي أُطلقت في 22 يونيو 2026، في إطار جهود مبادرات "100 مليون صحة" لتعزيز توجه مصر نحو الوقاية والكشف المبكر واكتشاف الأمراض غير السارية، بما يدعم تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المصابين بالسكري، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في متابعة حالتهم الصحية وتخفيف معاناتهم من آلاف وخزات الإبر سنويًا.

وأوضحت الإنفوجرافات أن "فيتش" تتوقع أن تسهم مبادرة "دعم أطفال السكري" في تسريع وتيرة تحديث خدمات رعاية سكري الأطفال، من خلال تقنية المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM)، بما يخفف معاناة نحو 55 ألف طفل كان يحتاج كل منهم إلى نحو 3650 وخزة بالإبرة سنويًا.

كما توقعت "فيتش" أن تسهم المبادرة في تحسين النتائج الصحية للأطفال المصابين بالسكري، إذ تشير نتائج التجارب إلى انخفاض زيارات أقسام الطوارئ من 1.11 زيارة لكل طفل سنويًا إلى 0.08 زيارة، وكذلك انخفاض حالات دخول المستشفيات من 0.7 حالة لكل طفل إلى 0.08 حالة سنويًا.

ولفتت الإنفوجرافات وفقًا لـ "فيتش" إلى أنه من المنتظر أن يتوسع أثر المبادرة مع زيادة عدد المراكز المتخصصة إلى 8 مراكز بحلول نهاية عام 2027، بما يوسع نطاق إتاحة هذه التقنية، كما أن توسيع نطاق الرعاية المدعومة بالتكنولوجيا سيساعد على تحسين التزام المرضى بالعلاج، والحد من المضاعفات المكلفة، وتخفيف الضغط على منظومة الرعاية الصحية الحكومية.

جدير بالذكر، أن مبادرة "دعم أطفال السكري" تستهدف الأطفال المصابين بالنوع الأول في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وتقدم حزمة متكاملة تشمل توفير أجهزة المراقبة المستمرة (بمعدل حساسين شهريًا)، وتدريب أولياء الأمور، والمتابعة الطبية الدورية، والدعم الفني، والتثقيف الصحي، وإجراء التحاليل اللازمة، مع استبدال الأجهزة عند الحاجة، فيما يهدف البرنامج إلى الوصول إلى نحو 5 آلاف طفل خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تعتمد المبادرة على أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM)، وهي أجهزة تقيس مستوى السكر في السائل الخلالي تحت الجلد بشكل مستمر ودقيق دون الحاجة إلى وخز الإصبع، وترفع معدلات الالتزام بالعلاج، مع متابعة مؤشر "الوقت في النطاق" (Time in Range) الذي يعبر عن النسبة المئوية من الوقت الذي يقضيه مستوى السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف (عادة بين 70-180 مجم/ديسيلتر)، مما يحسن استقرار السكر ويقلل من المضاعفات.