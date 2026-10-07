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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

كشف محمد أبو علي، الناقد الرياضي، عن استعدادات النادي الأهلي للمباريات المقبلة، وموقف الفريق من بعض الملفات الفنية والتعاقدية، خاصة قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري.

وقال أبو علي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي سيواجه بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر بالبدلاء خوفًا على الأساسيين عشان ماتش القمة".

وأضاف: "قلبي الدفاع عندهم مشاكل، وعموتة عايز يجيب حد في المكان ده، وممكن أكرم توفيق ياخد فرصة بكرة".

وتابع: "ياسر زعلان جدًا، والأهلي متمسك بيه، وعنده عروض كتير".

وكشف عن تحركات الأهلي لتدعيم خط الدفاع، قائلًا: "حسام عبدالمجيد رقم اتنين في قائمة اختيارات الأهلي لتدعيم دفاع الفريق في يناير بعد محمد عبدالمنعم".

وأضاف: "سيد عبدالحفيظ يحاول مع محمد عبدالمنعم من أجل العودة لصفوف الأهلي في يناير، كما أن الاسكاوتنج رشح لاعبين من جنوب أفريقيا للانضمام إلى الفريق في يناير".

وعن رضا سليم، قال: "الأهلي استقر على رحيل رضا سليم في يناير، وفي حالة عدم رحيله سيتم سداد قيمة الـ6 أشهر المتبقية في عقده وفسخه".

وتابع: "الأهلي مركز على أكثر من لاعب لتدعيم مركز الجناح، منهم إبراهيم عادل وخالد عبدالله لاعب إنبي وعمر خضر لاعب زد، وكل ده متوقف على بن شرقي، خاصة وأن الأهلي يرى أنه من أفضل المحترفين في الفترة الأخيرة، وستكون هناك جلسة مع شقيق اللاعب ووكيله".

واختتم أبو علي تصريحاته قائلًا: "سيد عبدالحفيظ لم يحضر اجتماع مجلس إدارة الأهلي، ولم يجتمع مع محمود الخطيب عقب الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات كما تردد".

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