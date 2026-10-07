إعلامي يكشف رد الزمالك على شكوى حسام عبدالمجيد: «بالمستندات.. ملهوش جنيه واحد عند النادي»|فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن ردّ نادي الزمالك على الإنذار الرسمي الذي أرسله حسام عبد المجيد، مدافع لودوجوريتس البلغاري.

ونقل «أضا»، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله: «حسام عبد المجيد كان له مستحقات متأخرة تُقدر قيمتها بـ5 ملايين جنيه»، مضيفًا أن اللاعب حصل علي مليون ونصف المليون جنيه في منتصف شهر سبتمبر الماضي ليصل إجمالي ما حصل عليه 4 ملايين و300 ألف جنيه وبالتالي يتبقي له 700 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن اللاعب تم توقيع عليه الخصومات المالية وفقًا للائحة الفريق، من بينها خصم 10% من قيمة عقده بسبب عدم تحقيق بطولتين أو أكثر مع الزمالك، كما تم خصم منه مكافأة المشاركة 50٪ مع منتخب مصر لعدم تسليم النادي إفادة بذلك.

وأكد المصدر أن «حسام عبد المجيد ليس له جنيه واحد متأخر عند نادي الزمالك بالمستندات».