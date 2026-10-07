محمد أضا يكشف تفاصيل شكوى حسام عبدالمجيد ضد الزمالك: «شقيقه يفتعل أزمة» | فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل شكوى حسام عبد المجيد، مدافع لودوجوريتس البلغاري، ضد ناديه السابق نادي الزمالك.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «شقيق حسام عبد المجيد يفتعل أزمة داخل الزمالك، وحسام عبد المجيد يُهدّد بشكوي الزمالك».

وأضاف “أضا” أن الأزمة بدأت بعد ما أرسل حسام عبد المجيد إنذارًا رسميًا إلى نادي الزمالك، طالب خلاله بالحصول على مستحقاته المُتأخرة قيمتها 800 ألف جنيه.

وأشار “أضا” إلى أن اللاعب منح مسئولي نادي الزمالك مهلة لمدة شهر من أجل سداد مستحقاته المالية.

ولفت «أضا» إلى أن إنذار حسام عبد المجيد تضمن تهديدًا بتقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك حال انتهاء المهلة دون سداد مستحقاته.

ونقل “أضا” عن شقيق حسام عبد المجيد قوله: «سلكنا الطرق القانونية للحصول على مستحقات اللاعب من الزمالك، وأتمنى إنهاء هذه الأزمة وحصول اللاعب على مستحقاته».

وأضاف شقيق حسام عبد المجيد أنه بخصوص نسب المشاركة مع النادي والمنتخب كل شيء موجود في التعاقد.

وتساءل أضا قائلًا: «هل شقيق حسام عبد المجيد يفتعل أزمة داخل الزمالك من أجل تبرير إمكانية انتقال اللاعب للأهلي؟».