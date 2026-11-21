في منشور حمل نبرة من السخرية والعتاب، اختار الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة سوهاج، الرد على الانتقادات التي طالت حملات التفتيش والضبطيات التي تنفذها المديرية، من خلال كلمات ساخرة عكست حالة الجدل المثارة حول الإعلان عن أماكن ضبط اللحوم والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ونشر مدير الطب البيطري بسوهاج منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدأها بعبارة «حيرتونا»، مستعرضًا ما وصفه بتناقض ردود أفعال البعض تجاه حملات التفتيش، موضحًا أن هناك من كان يطالب في السابق بالإعلان عن أسماء الأماكن التي ضبط بها المخالفات، بينما تغيرت ردود الأفعال بعدما أصبحت بعض مواقع الضبط معروفة.

«مزقوقين ومتغاظين».. اتهامات تلاحق حملات التفتيش

وتطرق "حمدي" في منشوره إلى تعدد الاتهامات والتفسيرات التي يواجها القائمون على الحملات، مشيرًا إلى أن البعض يصفهم بأنهم «مزقوقين»، وآخرين يرون أنهم يتصرفون بدافع الغيرة أو الضيق، فيما ذهب آخرون إلى ربط الأمر بالدين.

وأضاف مدير الطب البيطري، في سياق ساخر، متسائلًا:" طب نعمل إيه بس"، قبل أن يختتم منشوره بعبارة "انتوا في الشغلانة كرهتونا"، في إشارة إلى حجم الانتقادات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال أثناء أداء مهامهم الرقابية.

رسالة بطابع ساخر وسط جدل الرقابة على الأسواق

ويأتي المنشور في ظل الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بسوهاج، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم والدواجن، وضبط المنتجات المخالفة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.

وأثار المنشور اهتمام المتابعين، خاصة أنه جاء بأسلوب مختلف عن البيانات الرسمية المعتادة، حيث استخدم مدير الطب البيطري لغة عامية ساخرة للتعبير عن استيائه من الانتقادات الموجهة لجهود الحملات الرقابية.