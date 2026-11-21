فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على علاقاتها الدفاعية مع كندا، بموجب مذكرة سرية أصدرها وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت، رغم شراكتهما التاريخية وتحالفهما الوثيق ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووُزّعت المذكرة الأسبوع الماضي، متضمنة توجيهات لتقييد بعض أوجه التعاون الدفاعي بين الجيشين، بحسب ماذكرته صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين مطلعين.

ومن جانبه ؛ صرح المتحدث باسم وزير الحرب الأمريكي شون بارنيل أن القيود الجديدة لن تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، أو التعاون في إطار حلف شمال الأطلسي، أو العمل المشترك ضمن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، ما يعني أن واشنطن لا تستهدف تفكيك منظومة التعاون الأمني بالكامل، بقدر ما تسعى إلى إعادة رسم حدوده وأولوياته.

جدير بالذكر ان كندا رفعت إنفاقها الدفاعي إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، محققة بذلك الهدف الذي حدده الناتو سابقاً، قبل أن يتبنى الحلف هدفاً أكثر طموحاً يقضي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% بحلول عام 2035.