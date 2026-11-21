سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل التهم سيارتين نقل محملتين بالمواد البترولية، إثر وقوع حادث تصادم بينهما أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز الصف جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات.

تصادم يشعل النيران

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل محملتين بالمواد البترولية، أعقبه اشتعال النيران فيهما أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط السيارتين، فيما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها.

لا خسائر في الأرواح

ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وأعقب ذلك تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، فيما أكدت المعلومات الأولية عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان وسائقي السيارتين للوقوف على ملابسات التصادم وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.