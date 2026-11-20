تقدم سانديسك وحدتين للتخزين المحمول بتصميم صغير وخفيف، تستهدفان نقل الملفات والنسخ الاحتياطي واستخدام البيانات عبر الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

وتأتي وحدة التخزين المحمولة الأولى بأبعاد تبلغ 85 × 45 × 10 ملليمترات، ووزن 33.2 جرامًا، مع هيكل خارجي مقاوم للخدوش وحلقة تثبيت تسمح بتعليقها في ميدالية المفاتيح أو الحقيبة.

وتوفر الوحدة سرعة قراءة متتالية تصل إلى 1000 ميجابايت في الثانية، بما يناسب نقل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الكبيرة وإجراء عمليات النسخ الاحتياطي اليومية. كما صُممت لتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين.

أما وحدة التخزين المحمولة الثانية فتأتي بأبعاد 75 × 45 × 10 ملليمترات، ووزن يبلغ 31.7 جرامًا، ما يجعلها أصغر قليلًا من الوحدة الأولى.

وتعتمد الوحدة الثانية على ذاكرة الحالة الصلبة الخالية من الأجزاء المتحركة، وتقدم سرعة قراءة تصل إلى 600 ميجابايت في الثانية عبر منفذ من نوع «يو إس بي تايب سي»، مع قدرة على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين.

وتتوافق الوحدتان مع مجموعة واسعة من الحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الحديثة، مع اختلاف سرعة نقل البيانات بينهما.

وتناسب الوحدة ذات سرعة 1000 ميجابايت في الثانية التعامل المتكرر مع الملفات الكبيرة، بينما تستهدف الوحدة ذات سرعة 600 ميجابايت في الثانية الاستخدامات اليومية ونقل الملفات والنسخ الاحتياطي بتكلفة أقل.