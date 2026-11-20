أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار العام الماضي، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 200 شركة يونانية تعمل بالسوق المحلية.

وقال كجوك - في جلسة "تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في مصر" خلال المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية - "إننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

وأشار إلى أن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 60٪؜ من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، ونستهدف تعزيز مساهمته في الاقتصاد بحلول 2030، موضحًا أننا نعمل على حوكمة أصول الدولة، وتعزيز المنافسة العادلة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات 2030.

وأكد الوزير أن الطروحات الحكومية تدعم تعميق سوق المال وتوسيع قاعدة المستثمرين، موضحًا أن هناك 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.