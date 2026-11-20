أجرى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بموقع إقامة مهرجان «زامنا» (Zamna Festival) العالمي للموسيقى الإلكترونية بمنطقة وادي الخروم بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية، والوقوف على مدى جاهزية الموقع لاستقبال فعاليات المهرجان، المقرر إقامته خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة زائرين من مختلف دول العالم.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد أحمد صلاح، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، حيث استقبله عدد من منظمي المهرجان، الذين استعرضوا خطة العمل ومراحل التجهيزات الفنية والتنظيمية، تمهيدًا لانطلاق الفعاليات وفق الجدول الزمني المحدد.

وتفقد المحافظ الترتيبات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية بمحيط موقع المهرجان والطرق المؤدية إليه، واطلع على خطة إدارة المرور لتيسير حركة انتقال المشاركين والزائرين، وتنظيم دخول السيارات وخروجها، وتحديد المسارات المرورية وأماكن الانتظار، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات، فضلًا عن تكثيف الخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى موقع المهرجان، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية طوال فترة إقامته.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات وفقًا للجدول الزمني المحدد، والالتزام بكافة الاشتراطات الأمنية والتنظيمية والبيئية، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والشركة المنظمة، لضمان خروج المهرجان بصورة مشرفة تعكس الإمكانات السياحية والتنظيمية لمدينة شرم الشيخ، ومكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.

وأكد المحافظ أن استضافة شرم الشيخ للمهرجانات والفعاليات الدولية الكبرى تمثل إضافة نوعية للمنتج السياحي بالمحافظة، وتسهم في تنويع الأنماط السياحية وجذب شرائح جديدة من السائحين، خاصة المهتمين بسياحة الترفيه والموسيقى، بما يعزز الحركة السياحية، ويدعم تنافسية المقصد

المصري، ويرسخ حضور شرم الشيخ على خريطة العالمية.