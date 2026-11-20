تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة سرقة شقة الفنان تامر عبد المنعم بمنطقة الدقي، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، بعد الاستيلاء على عدد من المقتنيات الثمينة من داخل الشقة، شملت تحفا ونجفا وساعات.

القبض على المتهم بسرقة شقة الفنان

وكشفت التحريات أن شقة الفنان تامر عبد المنعم تعرضت لواقعة سرقة جديدة، بعدما فوجئ باختفاء عدد من المقتنيات الموجودة داخلها، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهم، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على محتويات من الشقة، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال أطراف الواقعة للوقوف على تفاصيلها.

واقعة سرقة سابقة في 2024

و تعرضت شقة الفنان تامر عبد المنعم لحادث سرقة سابق في مايو 2024، بعدما اكتشف اختفاء مشغولات ذهبية وساعات وهاتف محمول، وحرر محضرا بقسم شرطة الدقي.

وأسفرت التحريات في الواقعة السابقة عن تورط الخادمة في السرقة بالاشتراك مع شخص آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واستعادة المسروقات، قبل أن تصدر محكمة جنح الدقي في يناير 2025 حكما بحبسهما 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات واقعة السرقة الجديدة، للوقوف على كيفية دخول المتهم إلى الشقة، وتحديد قيمة المقتنيات المستولى عليها، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني بشأنه.