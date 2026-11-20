اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى الهبوط اضطرارياً بعد اشتعال النيران في محركها مباشرة بعد الإقلاع من مطار فينيكس.

نداء استغاثة بعد لحظات من الإقلاع

وبحسب موقع "ذا ترافل"، غادرت الرحلة رقم 3230 مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي في أريزونا بعد الساعة السادسة مساءً بقليل يوم الخميس، متجهة إلى مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريجون، وعلى متنها 113 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم.

ولكن بعد لحظات من الإقلاع، أبلغ مراقب الحركة الجوية الطيار عبر اللاسلكي أن طاقم طائرة أخرى رصد ألسنة اللهب تتصاعد من أحد محركاتها.

وحذر مراقب الحركة الجوية في تسجيل صوتي نُشر على الإنترنت قائلاً: "قالت طائرة سكاي ويست التي كانت تغادر خلفك إنها رأت ألسنة اللهب تخرج من أحد محركاتك، وقد يكون هناك تسريب ما".

وشركة سكاي ويست إيرلاينز هي شركة طيران إقليمية تشغّل رحلات لشركات أمريكان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وألاسكا إيرلاينز.

ثم أبلغ طيار الخطوط الجوية الأمريكية مراقب الحركة الجوية أن الطائرة تعاني من مشاكل هيدروليكية، وأن طاقم الرحلة يخطط للعودة إلى فينيكس.

عند تلك النقطة، أصدر المراقب الجوي تعليماته للطيار بالحفاظ على ارتفاع 7000 قدم، وطلب منه مرة أخرى تأكيد رغبته في العودة إلى المطار.

وأجاب الطيار: "نعم، نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة، سنعود إلى سكاي هاربور".ثم سمح مراقب الحركة الجوية للرحلة بالعودة، وهبطت في المطار بعد ثلاث دقائق فقط.

الشركة: لا دليل على وقوع حريق

وفي بيان لصحيفة "ديلي ميل"، أكد متحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية أن الحادث ناجم عن مشكلة ميكانيكية، وشدد على أنه لا يوجد دليل على وقوع حريق.

وقال المتحدث: "هبطت الطائرة بسلام، وتوجهت إلى البوابة بقوتها الذاتية، وتم إخراجها من الخدمة ليتم فحصها من قبل فريق الصيانة لدينا".

وأضاف أن الركاب نزلوا من الطائرة بشكل طبيعي، وتابع: "سنغادر مجدداً هذا المساء على متن طائرة جديدة"، مؤكداً أن "السلامة هي أولويتنا القصوى، ونشكر أعضاء فريقنا على احترافيتهم، ونعتذر لعملائنا عن الاضطراب الذي طرأ على خطط سفرهم".

تسرب هيدروليكي محتمل

ولا يزال من غير الواضح ما الذي تسبب في حدوث شرارة في محرك الطائرة، لكن إشارة طاقم الطائرة الإقليمية إلى أن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية ربما كانت "تتسرب منها أشياء ما"، إلى جانب تقرير الطيار بأن الطائرة كانت تعاني من مشاكل هيدروليكية، يشير إلى أن الطائرة كانت تسرّب سائلاً هيدروليكياً، الذي يُستخدم لتحريك مكونات الطائرة المختلفة بما في ذلك معدات الهبوط والفرامل.

وبحسب موقع "FlightRadar24"، غادر ركاب الرحلة مرة أخرى قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي.

حادث ثانٍ خلال أيام

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من اضطرار طائرة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، تقل السيناتور آشلي مودي من ولاية فلوريدا، إلى الهبوط اضطرارياً عندما توقف محرك الطائرة في الجو.

وكانت مودي على متن الرحلة رقم 496 من تامبا، فلوريدا، إلى واشنطن العاصمة، يوم الاثنين، عندما اضطر الطيار إلى تحويل مسار الطائرة التي كانت تقل 178 راكباً إلى أورلاندو للهبوط الاضطراري.

وتكشف تسجيلات اللحظات المرعبة عن كيفية تعامل الطيار مع الموقف داخل قمرة قيادة طائرة بوينج 737-800، حيث يمكن سماعه وهو يقول: "نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة!"

وقال وهو يطلب الإذن بالهبوط: "نعلن حالة طوارئ. سنقوم بإيقاف تشغيل المحرك الأيسر. نرغب في الحصول على توجيهات للعودة إلى أحد المدرجات الطويلة في أورلاندو".

وهبطت الطائرة في نهاية المطاف بسلام في أورلاندو حوالي الساعة الثالثة مساءً، لكن مودي غابت عن جلسات التصويت في مجلس الشيوخ يوم الاثنين.