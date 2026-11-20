أخلت السلطات الأسكتلندية محطة "إدنبرة ويفرلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث استُدعيت الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات للتعامل مع حالة طارئة.

وأُغلقت المحطة قبيل الساعة الواحدة صباحاً.

ومن جانبه ؛ أكدت شركة "نتورك ريل" إعادة فتح المحطة بعد نحو ثلاث ساعات، موضحةً: "تتعامل الشرطة مع حادثة في إدنبرة؛ ونتيجة لذلك، أُغلقت بعض الخطوط وتم إخلاء المحطة".

وحذّرت شركة سكوت ريل، هذا الصباح من حدوث تغييرات في خدمات السكك الحديدية وتقليص في المرافق المتاحة، موضحةً أن ذلك يعود إلى "تعامل الشرطة مع حادثة ما".

كما تم تقليص عدد العربات في بعض الرحلات المنطلقة من محطة "ويفرلي" .

فيما صرح متحدث باسم شركة "نتورك ريل اسكتلندا" التي تتولى إدارة المحطة، قائلاً: "أُغلقت محطة إدنبرة ويفرلي خلال الليل بسبب حادثة تعاملت معها الشرطة. وبدأت الخدمات في العودة إلى طبيعتها، ومع ذلك، نطلب من الركاب التحقق من تفاصيل رحلاتهم قبل السفر".