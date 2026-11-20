نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل علمية وتطبيقية حول متابعة وتقييم أداء المستشفيات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) وبمشاركة فريق الإدارة العامة لشئون المستشفيات، ومديري إدارات الطب العلاجي والمستشفيات والخدمات الطبية بمديريات الشئون الصحية في المحافظات.

تأتي ورشة العمل في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية لدعم بناء قدرات القيادات الصحية، وتعزيز الحوكمة وكفاءة استخدام الموارد، والارتقاء بجودة وسلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن استدامة التطوير وتحسين الأداء بالمستشفيات الحكومية.

تبادل الخبرات وعرض التحديات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الورشة العلمية شهدت تفاعلًا موسعًا بين ممثلي المحافظات، من خلال تبادل الخبرات وعرض التحديات والحلول العلمية والعملية، مع التأكيد على أهمية توحيد أدوات المتابعة والتقييم، وربط مؤشرات الأداء بنتائج المرور الميداني لتحديد أولويات التطوير، وفي مقدمتها تطوير منظومة الإشراف والمتابعة الميدانية، من خلال تطبيق قوائم التحقق (Checklists)، وربط نتائج المرور الميداني بمؤشرات الأداء وخطط التحسين والإجراءات التصحيحية.

وقال المتحدث الرسمي، إن الفعاليات شملت استعراض قصص النجاح والممارسات المتميزة والإجراءات التصحيحية بالمحافظات، وتعزيز الاستفادة من التجارب الناجحة، بجانب تعزيز الحوكمة والمرور التبادلي، من خلال مناقشة آليات الإدارة الرشيدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتفعيل الزيارات التبادلية بين مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي والتشغيلي.

ومن جانبها، تحدثت الدكتورة هبة ترك مدير إدارة المستشفيات بقطاع الطب العلاجي، عن أهمية التخطيط للاحتياجات والتجهيزات الطبية: من خلال تقييم الاحتياجات الفعلية للمستشفيات، وإعداد خطط التجهيزات، وحصر الأجهزة والمستلزمات الراكدة وإعادة توزيعها وفقًا لمعدلات التشغيل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.