تحرص وزارة الصحة والسكان على توفير التطعيمات الإجبارية للأطفال مجانًا من خلال الوحدات الصحية ومكاتب الصحة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لحمايتهم من الأمراض المعدية والخطيرة، وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على مقاومة العدوى.

وتبدأ رحلة تطعيم الطفل منذ اليوم الأول للولادة، وتستمر على مراحل عمرية محددة حتى إتمام 18 شهرًا، وتشمل لقاحات للوقاية من شلل الأطفال والدرن والالتهاب الكبدي الفيروسي والحصبة وغيرها من الأمراض.

جدول تطعيمات الأطفال الإجبارية ومواعيد الجرعات

يتضمن الجدول القومي للتطعيمات في مصر مجموعة من الجرعات الأساسية التي يحصل عليها الطفل في المواعيد التالية:

1- عند الولادة:

جرعة الالتهاب الكبدي الفيروسي B خلال أول 24 ساعة من الولادة.

الجرعة الصفرية من تطعيم شلل الأطفال بالفم.

تطعيم الدرن BCG.

2- عند عمر شهرين:

الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال بالفم.

الجرعة الأولى من التطعيم الخماسي.

الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك).

3- عند عمر 4 أشهر:

الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال بالفم.

الجرعة الثانية من التطعيم الخماسي.

الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال بالحقن.

4- عند عمر 6 أشهر:

الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال بالفم.

الجرعة الثالثة من التطعيم الخماسي.

الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال بالحقن.

5- عند عمر 9 أشهر:

الجرعة الرابعة من تطعيم شلل الأطفال بالفم.

6- عند عمر 12 شهرًا:

الجرعة الخامسة من تطعيم شلل الأطفال بالفم.

الجرعة الأولى من التطعيم الثلاثي الفيروسي MMR للوقاية من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

7- عند عمر 18 شهرًا:

الجرعة المنشطة من تطعيم شلل الأطفال بالفم.

الجرعة الثانية من التطعيم الثلاثي الفيروسي MMR.

الجرعة المنشطة من التطعيم الثلاثي البكتيري للوقاية من الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.

ما الأمراض التي تحمي منها التطعيمات الإجبارية؟

تساعد التطعيمات الأساسية على حماية الأطفال من مجموعة من الأمراض، أبرزها:

شلل الأطفال.

الدرن.

الالتهاب الكبدي الفيروسي B.

الدفتيريا.

السعال الديكي.

التيتانوس.

الحصبة.

النكاف.

الحصبة الألمانية.

العدوى ببكتيريا المستدمية النزلية من النوع B.

أين يحصل الطفل على التطعيمات الإجبارية؟

تتوفر التطعيمات الروتينية الأساسية مجانًا للمصريين وغير المصريين وفقًا للمعلومات المنشورة من منظمة اليونيسف في مصر، ويمكن الحصول عليها من أقرب وحدة للرعاية الصحية الأولية أو مكتب صحة، مع ضرورة الاستفسار عن أيام تقديم بعض التطعيمات قبل التوجه.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان بتاريخ 5 أكتوبر 2026، نقلًا عن وزارة الصحة والسكان، توافر التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال على مستوى الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي يضمن استمرار تقديم الجرعات المقررة.

ماذا تفعل الأم إذا فات موعد تطعيم الطفل؟

إذا تأخرت الأم عن إعطاء طفلها إحدى الجرعات المقررة، فلا ينبغي تجاهل التطعيم أو إعادة الجدول من البداية من تلقاء نفسها، وإنما يجب التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو طبيب أطفال لمراجعة كراسة التطعيمات وتحديد الجرعات المستحقة ومواعيد استكمالها.

كما يُنصح بإبلاغ الطبيب إذا كان الطفل يعاني مرضًا أو ارتفاعًا في درجة الحرارة قبل التطعيم، لتحديد إمكانية إعطائه الجرعة أو تأجيلها وفقًا لحالته الصحية.

المصادر: المجلس الصحي المصري، وزارة الصحة والسكان، ومنظمة اليونيسف في مصر.