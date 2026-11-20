أدعية يوم الجمعة.. يستقبل المسلمون يوم الجمعة بالحرص على الإكثار من الدعاء والذكر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاقهم، ويبارك لهم فيما وهبهم، وييسر شؤون حياتهم، ويصرف عنهم الهموم والأحزان. ويأتي ذلك لما يحمله هذا اليوم من فضل ومكانة خاصة، إذ يُرجى أن توافق دعوات المسلم ساعة إجابة، لم يُحدد وقتها على وجه اليقين، الأمر الذي يجعل الإكثار من الدعاء طوال يوم الجمعة من الأمور التي يحرص عليها المسلمون.

ومع حلول يوم الجمعة، تتجه قلوب الكثيرين إلى الدعاء بطلب الرزق الحلال، وقضاء الحوائج، وتفريج الكروب، راجين من الله أن يبدل أحوالهم إلى الأفضل، وأن يكتب لهم الخير والبركة في مختلف أمور حياتهم.

أدعية يوم الجمعة لطلب الرزق والبركة

يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، ومن صيغ الدعاء التي يمكن ترديدها يوم الجمعة طلبًا للرزق:

اللهم يا واسع الرحمة وكثير العطاء، أسألك أن تمنحني رزقًا حلالًا طيبًا، وأن تفتح لي أبواب فضلك، وتبارك لي في كل ما رزقتني، وتجعل ما أعطيتني سببًا في رضاك وطاعتك.

يا رب ارزقني من فضلك ما يغنيني عن سؤال الناس، واكتب لي الخير في كل خطوة، واجعل لي نصيبًا من واسع كرمك، وارزقني ما يريح قلبي ويطمئن نفسي ويصلح أحوالي.

اللهم إني أسألك قضاء حاجتي وتسهيل أمري، وأن تقدر لي الخير أينما كان، ولا تجعلني في حاجة إلى أحد من خلقك، وافتح لي أبواب الرزق والبركة من حيث لا أحتسب.

يا كريم يا رزاق، إن كان رزقي بعيدًا فقربه، وإن كان قليلًا فكثره وبارك لي فيه، وإن كان في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وسخر لي أسباب الرزق الحلال، واغمر حياتي بفضلك ورحمتك.

أدعية يوم الجمعة لتفريج الهم وتيسير الأمور

ولا يقتصر الدعاء في يوم الجمعة على طلب المال وسعة الرزق، بل يحرص المسلمون أيضًا على التضرع إلى الله لزوال الضيق وانشراح الصدر وتسهيل الأمور الصعبة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء تفريج الكرب: «لا إله إلا الله رب العرش العظيم، ورب السماوات والأرض، ورب العرش الكريم».

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في يوم الجمعة طلبًا للفرج والراحة وتيسير الأحوال:

اللهم في يوم الجمعة ارزقنا فرحة تزيل ما في قلوبنا من حزن، وبشرى تملأ نفوسنا بالأمل، وفرجًا لكل من ضاقت به السبل، وشفاءً لكل مريض، ورحمة لكل من فارق الحياة، واستجابة لكل دعاء، وتحقيقًا لكل أمنية فيها خير لنا.

اللهم لا تجعلنا ممن يعودون من أبواب رحمتك خائبين، واكتب لنا من الخير أفضل ما تمنحه لعبادك الصالحين، ولا تحرمنا من واسع فضلك، واهدنا إلى طريق الحق، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك من عظيم فضلك وواسع رحمتك أن تجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، وأن تستر عيوبي، وتقضي ديوني، وتيسر لي ما صعب من أمور الدنيا والآخرة، وتهون عليّ كل ما أثقل قلبي.

ويظل الدعاء من أعظم أبواب التضرع إلى الله، حيث يستطيع المسلم أن يسأله ما يحتاج إليه، وأن يلح في طلب الرزق والفرج وصلاح الحال، مع اليقين برحمته وحسن التوكل عليه، واغتنام يوم الجمعة في الذكر والدعاء وسائر الطاعات.