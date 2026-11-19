أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإحسان إلى الأب والأم يعود بالنفع على الإنسان نفسه قبل أن يكون نفعًا للوالدين، مشيرًا إلى أن مجرد نظر الابن إلى والديه عبادة يُثاب عليها من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الأم لا تنتظر من ابنها ما يحمله من طعام أو احتياجات إلى شقته بقدر انتظارها كلمة طيبة وسؤالًا واهتمامًا، لافتًا إلى أنها تنتظر أن يلقي عليها السلام، ويسألها عن أحوالها، ويقول لها: «إزيك يا والدتي، عاملة إيه؟ ناقصك حاجة أجيبهالك؟ أنتِ أخبارك تمام؟».

حب الوالدين للأبناء

وأشار إلى أن الأم من أكثر الناس حبًا للخير لأبنائها، فلا يوجد من يحب للإنسان الخير مثل والده ووالدته، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما، وجعل برهما من الحقوق التي ينبغي على الأبناء المحافظة عليها.

وأضاف أن الرجل حين يوفر الطعام والشراب لأبنائه، فإنه يؤدي واجب النفقة الذي أمره الله به، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على أبنائه وزوجته، وفي الوقت نفسه أمر بالإحسان إلى الأب والأم، مؤكدًا أن هذه حقوق متوازية لا ينبغي أن يطغى أحدها على الآخر.

وشدد الشيخ محمد كمال على أنه لا يجوز أن يُقدَّم حق على حق، داعيًا إلى أن يكون الإنسان زوجًا صالحًا وأبًا مسؤولًا، وفي الوقت نفسه ابنًا بارًا بوالديه، مستلهمًا في ذلك توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الوالدين.