رفض رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، مقترح التناوب على رئاسة الحكومة مع بنيامين نتنياهو، مؤكدًا تمسكه بتولي رئاسة الوزراء طوال فترة الولاية، في وقت يواصل فيه حزب الليكود مساعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط خلافات متصاعدة بين الجانبين بشأن شروط المفاوضات.

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن حزب الليكود اتهم آيزنكوت وكتلة التغيير بتجاهل مطالبه المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق للوحدة الوطنية، رغم تأكيده استمرار المفاوضات وعقد اجتماع جديد بين وفدي الحزبين يوم الأحد المقبل.

وقال الليكود، في بيان، إنه طالب آيزنكوت وكتلة التغيير بعدم تمرير خطوات تشريعية بصورة منفردة داخل الكنيست، وعدم تعيين رئيس للكنيست دون توافق، فضلًا عن وقف ما وصفه بالرسائل التحريضية ضد نتنياهو وحزب الليكود، معتبرًا أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة.

في المقابل، أكد حزب «يشار» استعداده لمواصلة التفاوض بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه رفض صيغة التناوب، مشددًا على أن آيزنكوت سيتولى رئاسة الحكومة طوال مدتها.

حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية

وأشارت «معاريف» إلى أن حزب آيزنكوت يدرس، في حال تعثر المفاوضات مع الأحزاب الحريدية أو عدم التوصل إلى اتفاق مع الليكود، طرح اقتراح لحجب الثقة وتشكيل حكومة أقلية بدعم من حزب «رعام» والقائمة المشتركة، وذلك قبل السادس من ديسمبر المقبل، موعد انتهاء التفويض الممنوح لآيزنكوت.

ونقلت الصحيفة عن هيلي تروبر، ممثل آيزنكوت في المفاوضات، انتقاده لأسلوب تعامل الليكود مع المحادثات، قائلًا إن الحزب رفض مرارًا تحديد مواعيد للاجتماعات، وقدم في كل مرة مبررات مختلفة، معتبرًا أن ذلك لا يعكس رغبة حقيقية في تشكيل حكومة وحدة.

ليبرمان عقبة أمام سيناريو حكومة الأقلية

ولفت التقرير إلى أن موقف رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، يمثل إحدى أبرز العقبات أمام تشكيل حكومة أقلية، نظرًا لمعارضته الاعتماد على دعم الأحزاب العربية.

وبحسب تقديرات كتلة التغيير، فإن تمرير هذا السيناريو يتطلب دعم نواب ليبرمان السبعة أو امتناعهم عن التصويت، إذ لا تكفي أصوات الكتلة وحدها لضمان الأغلبية المطلوبة.

وأضافت الصحيفة أن أطرافًا داخل كتلة التغيير بدأت اتصالات أولية لاستكشاف إمكانية إقناع بعض نواب حزب «إسرائيل بيتنا» بدعم حكومة الأقلية أو الامتناع عن التصويت عليها، رغم موقف ليبرمان الرافض لهذا المسار.

وتعكس هذه التطورات استمرار الخلافات بشأن شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بين مساعي الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتمسك آيزنكوت برفض التناوب مع نتنياهو، مع طرح خيار حكومة الأقلية حال فشل المفاوضات.