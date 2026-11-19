قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب القمة الثلاثية مع زعيمي روسيا والصين في شنتشن، إنه من الصعب نفسياً التخلي عن الأسلحة النووية.

اتفاق الحد من الأسلحة النووية صعب لكنه ممكن

وأضاف ترامب، في تصريحات لوكالة "رويترز" أن التوصل إلى اتفاق للحد من الأسلحة النووية سيكون صعباً، لكنه أكد أنه سيواصل العمل لتحقيقه.

انتهاء قمة شنتشن الثلاثية دون اختراق واضح

وعاد الرئيس الأمريكي إلى واشنطن بعد قمة ثلاثية غير مسبوقة جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة أبيك في شنتشن، دون أن تسفر عن أي اختراق ملموس.

وبمجرد انتهاء الاجتماع، الذي استمر أكثر من ساعة، حوّل ترامب اهتمامه إلى الداخل الأمريكي، عبر منشورات على منصته "تروث سوشيال"، دعا فيها المشرعين الجمهوريين إلى إقرار قانون زراعي جديد قبل موسم زراعة 2027، مشيداً بدعمه للمزارعين ومربي الماشية، كما هنأ فريق الكرة الطائرة النسائي بجامعة أندرسون في كارولينا الجنوبية بعد فوزه ببطولة حديثة.

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، انتهى قادة القوى النووية الثلاث الكبرى في العالم، والذين لقراراتهم عواقب بعيدة المدى على الأمن العالمي، لكن الاجتماع انتهى دون إعلان عن أي اختراق أو اتفاق ملموس بشأن القضايا الرئيسية التي نوقشت.

وافتتح ترامب المحادثات بمخاطبة شي وبوتين قائلاً: "إننا نصنع التاريخ حقاً"، واصفاً الدول الثلاث بأنها "في وضع فريد" لبحث خفض الترسانات النووية وتقليل خطر استخدامها.

وجاء اللقاء في ظل توترات حادة بين الدول الثلاث، بسبب الحرب في أوكرانيا والنزاعات التجارية والجدل حول شركة إنفيديا، ليكون أول قمة ثلاثية من نوعها تجمع قادة القوى النووية الكبرى.

النووي في صدارة الأجندة.. بلا اتفاق جديد

ناقش القادة مستقبل الحد من التسلح النووي، بعد انتهاء اتفاقية "ستارت الجديدة" في فبراير الماضي، التي كانت تحدد سقف الرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة لكل من واشنطن وموسكو عند 1550 رأساً.

وكان بوتين قد اقترح في سبتمبر الماضي تمديد الالتزام بتلك الحدود طوعاً لعام آخر، لكن ترامب رفض المقترح ودعا إلى اتفاق جديد يشمل الصين.

ودعا شي خلال الاجتماع إلى بذل كل جهد لمنع الحرب النووية، وإلى "حظر الأسلحة النووية بشكل كامل وتدميرها بشكل شامل"، دون الإعلان عن أي اتفاقية جديدة.