التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع النائب براد شنايدر عضو مجلس النواب الديمقراطي عن إلينوي وعضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد حرص مصر استمرار دفع وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

وأعرب عن التطلع إلى مواصلة التنسيق مع النائب الأمريكي خلال المرحلة المقبلة للبناء على ما تشهده العلاقات من تعاون وتوافق في العديد من المجالات، كما تم بحث آفاق التعاون في مشروعات الربط الإقليمي في مجالات الطاقة واللوجستيات والممرات.

ووجه الوزير عبد العاطي، الدعوة للنائب الأمريكي، لزيارة مصر خلال الفترة القادمة.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات الراهنة في الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، وأهمية مواصلة العمل المشترك لخفض التصعيد ودعم المسارات الدبلوماسية بما يجنب المنطقة مخاطر وتحديات تدهور الأوضاع الأمنية.

وفى ذات السياق.. التقى الدكتور بدر عبد العاطي، مع النائب براين ماست رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والنائب كريس سميث رئيس اللجنة الفرعية للشئون الأفريقية التابعة للجنة الشئون الخارجية، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتكثيف التواصل والتنسيق مع الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة العمل مع أعضاء الكونجرس لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين، مثمناً مواقف النائبين الداعمة للعلاقات المصرية الأمريكية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة التهدئة واحتواء التوترات في ظل الأزمات المتعددة في الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن موقف مصر الداعم لتسوية الأزمات من خلال المسارات السياسية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول، وصون مؤسساتها الوطنية، وحماية أمن وحرية الملاحة البحرية في المنطقة.

من جهتهما، أعرب النائبان عن تقديرهما لجهود مصر الحثيثة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وحرصهما على استمرار دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.