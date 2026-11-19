نظمت الإدارة العامة للتدريب برنامجًا تأهيليًا مكثفًا على مدار أسبوع، استهدف العاملين بقطاع الأمن بمقر الشركة والمطارات التابعة لها، بهدف تنمية مهاراتهم الأمنية وتعزيز قدراتهم المهنية، بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم داخل منظومة المطارات.

وذلك في إطار استراتيجية الشركة المصرية للمطارات الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر المتخصصة.

وتناول البرنامج عددًا من الموضوعات والمحاور المرتبطة بطبيعة العمل الأمني بالمطارات، شملت التعريف بالمنظومة الأمنية والإطار التنظيمي والتشريعي الحاكم للعمل، والإجراءات والضوابط الأمنية المعمول بها، إلى جانب التعرف على طبيعة التشغيل داخل المطارات ومختلف الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز وعي العاملين بأهمية الدور الأمني في تأمين المنشآت والمرافق الحيوية، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع المواقف المختلفة وفقًا للإجراءات المعتمدة.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في ضوء اهتمام الطيار/ وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، بتطوير منظومة العمل والارتقاء بكفاءة العنصر البشري في مختلف التخصصات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف صقل المهارات المهنية وتعزيز القدرات الفنية والتخصصية للعاملين، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء المؤسسي.

ويؤكد البرنامج حرص الشركة المصرية للمطارات على مواصلة الاستثمار في تنمية قدرات العاملين بقطاع الأمن، باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في دعم منظومة أمن وسلامة المطارات، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتوفير بيئة آمنة تضمن انتظام العمل وتقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.