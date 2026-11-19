كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من الجمعة 20 نوفمبر وحتى الأحد 22 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية المائلة للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، وانخفاضها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع استمرار تكون الشبورة المائية على عدد من الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من اليوم.

تحذير من الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، وترك مسافات آمنة بين المركبات، خاصة على الطرق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 20 نوفمبر

تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 21 نوفمبر

تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا على بعض المناطق، وتأتي التوقعات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 22 نوفمبر

تواصل درجات الحرارة تراجعها على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تظل الأجواء أكثر حرارة على جنوب الصعيد، وتأتي درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ومع استمرار الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، يُنصح بارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية.

كما يُفضل متابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرًا لاحتمالية تغير التوقعات وفقًا لآخر تحديثات خرائط الطقس.