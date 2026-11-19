كشف هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة حيث يسود طقس خريفي بارد خلال ساعات الليل .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، غدًا الجمعة 20 نوفمبر 2026، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 28 و29 درجة، والصغرى بين 16 و17 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية 28 إلى 29 درجة للعظمى، و15 إلى 17 درجة للصغرى

وتسجل مناطق شمال الصعيد درجات حرارة تتراوح بين 29 و30 درجة للعظمى، و13 إلى 14 درجة للصغرى، بينما تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 30 و31 درجة للعظمى، و15 إلى 16 درجة للصغرى.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما أشارت إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد تكون غير مؤثرة على بعض المناطق