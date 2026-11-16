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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر بسبب الشبورة.. والطقس غدا خريفي معتدل

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم
أ ش أ

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة غدا /الثلاثاء/ على أغلب أنحاء الجمهورية مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة على عدد من الطرق، والتي قد تصل إلى حد الضباب وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر ببعض المناطق، إلى جانب فرص أمطار خفيفة ونشاط نسبي للرياح في بعض المناطق.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إننا نحذر من تكون الشبورة المائية الكثيفة غدا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية".. مشيرة إلى أن الشبورة سوف تبدأ في التأثير بصورة ملحوظة اعتبارا من الساعة 3 فجرا وتستمر حتى 9 صباحا، قبل أن تبدأ في التلاشي تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.

وناشدت قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية وتشغيل الكشافات ، والالتزام بكافة تعليمات المرور والتوقف بجانب الطريق في مكان آمن حال انخفاض الرؤية الأفقية بصورة كبيرة، لحين تحسنها.

وأضافت "أن هناك فرصا ضعيفة للغاية لظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، قد يصاحبها رذاذ خفيف خلال فترات الصباح الباكر، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومناطق من حلايب وشلاتين، بنسبة حدوث تصل إلى 30%".

وأوضحت أن البلاد ستشهد نشاطا نسبيا للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، وهو ما قد يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة.. قالت غانم "إن القيم المتوقعة غدا ستكون حول معدلاتها الخريفية المعتادة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 24 و25 درجة مئوية، ليسود طقس خريفي يميل إلى الحرارة على بعض مناطق شمال البلاد، ويكون أكثر حرارة على جنوب البلاد، مع تسجيل العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 31 و32 درجة مئوية".

وأكدت أن درجات الحرارة سوف تنخفض خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، لتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 15 و16 درجة مئوية وتكون أقل من ذلك في المدن الجديدة .. لافتة إلى أن الأجواء تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية مع الاستعانة بملابس شتوية خفيفة خلال فترات الليل والصباح الباكر، تجنبا للإصابة بنزلات البرد، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، خاصة في ظل استمرار فرص تكون الشبورة المائية.

وأكدت منار غانم أن الأجواء ستظل مستقرة على مدار الأسبوع الجاري، مع تسجيل درجات الحرارة قيما حول المعدلات الطبيعية أو أعلى منها في بعض الأيام لتصل العظمى إلى نحو 27 درجة مئوية، ويستمر الطقس مائلا للحرارة خلال ساعات النهار، بينما يكون مائلا للبرودة إلى بارد خلال فترات الليل.

ولفتت إلى استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) مع اختلاف كثافتها من يوم إلى آخر إلا أنها ستظل مؤثرة على الرؤية الأفقية في بعض الطرق.. مشددة على أهمية متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية.


 

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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