المالية تعتمد زيادة مرتبات هيئة تدريس الجامعات بقيمة 25 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في «منتدى مصر ٢٠٢٦»، سيتم تخصيص ٢٥ مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

تفاصيل الزيادة

قال الوزيران، في مؤتمر صحفي مشترك، إن الزيادات الجديدة تشمل ٨٥٠٠ جنيه زيادة للمعيد منها ١٢٥٠ جنيهًا فى نوفمبر الحالى و٣٢٥٠ في أول يوليو المقبل و٤ آلاف جنيه مع بداية العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، و ٩٧٥٠ جنيهًا للمدرس المساعد منها ١٥٠٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٣٧٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل و٤٥٠٠ مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩.

مرتبات جديدة لأعضاء هيئة التدريس

كما سيتم اعتماد مبلغ ١١ ألف جنيه للمدرس منها ١٧٥٠ جنيهًا فى نوفمبر الحالى و٤٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل و٥ آلاف جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، و١٢٢٥٠ جنيهًا للأستاذ المساعد منها ٢٠٠٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٤٧٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل و٥٥٠٠ جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، و١٣٥٠٠ جنيه للأستاذ منها ٢٢٥٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٥٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل و٦ آلاف جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

أكد الوزيران، حرصهما على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ لتحفيزهم على تطوير العملية التعليمية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

أوضح الوزيران، أن ما تم طرحه اليوم يمثل خطوة في مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.

أضاف الوزيران، أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بل تمتد إلى التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا، ويفتح آفاقًا أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي.

وأشار الوزيران، إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب دعم الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام التصريحات، وجه الوزيران الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للجامعات المصرية، كما ثمّنا دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.