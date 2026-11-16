قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السماح لإسرائيل بدخول سيناء.. اللواء عادل عزب يكشف تفاصيل مخطط محمد مرسي
حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص
تفاصيل صادمة في إنهاء مذيع حياة طفليه عبد الرحمن وعبد الله بالطالبية
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية
من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان
تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة
8.5 ألف جنيه للمعيد و13.5 ألفًا للأستاذ.. تفاصيل الزيادات الجديدة بالجامعات
آسر ياسين: أرفض تقديم شخصية خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء
قبل كارتة الخطاطبة.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران: تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية للهبوط بمطار شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

مصر للطيران
مصر للطيران
أ ش أ

ذكرت شركة مصر للطيران أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية بمطار القاهرة الدولي، فقد تم تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية القادمة من الخارج للهبوط بمطار شرم الشيخ الدولي لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة مستوى الرؤية إلى معدلاتها الطبيعية، كما ترتب على ذلك تأخر إقلاع عدد من الرحلات الجوية عن مواعيد إقلاعها المجدولة من مطار القاهرة الدولى.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تأتي دائما على رأس أولوياتها، وأن هذا الإجراء تم اتخاذه في ضوء الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في التشغيل.

وأكدت متابعتها الموقف أولًا بأول من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC) وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمطار القاهرة الجوى؛ لمتابعة مستجدات التشغيل، لحين عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها الطبيعية، على أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال الرحلات إلى وجهاتها النهائية فور تحسن الأحوال الجوية.

وأعربت عن اعتذارها لعملائها عن أي تأخير نتيجة لسوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتها، مؤكدة تقديرها لتفهمهم وتعاونهم وحرصها على توفير أقصى درجات الراحة لهم، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي: 090070000، أو الرقم الدولي: 97142306666+ - 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com أو التوجه إلى أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.

شركة مصر للطيران سوء الأحوال الجوية مطار القاهرة الدولي مطار شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

ترشيحاتنا

بوكيتينو

مهاجم موناكو وظهير فولهام.. كيف يخطط بوكيتينو لإعادة بناء مانشستر يونايتد؟

لوكاكو

على خطى رونالدو.. مقاعد البدلاء تفتح باب الاعتزال أمام لوكاكو بعد 16 عامًا مع بلجيكا

قومي المراة ببني سويف

بني سويف.. برامج للتمكين الاقتصادي للسيدات في ريادة الأعمال.. ومعسكر للإرشاد الأسري

بالصور

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد