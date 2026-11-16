مصر للطيران: تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية للهبوط بمطار شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

ذكرت شركة مصر للطيران أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية بمطار القاهرة الدولي، فقد تم تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية القادمة من الخارج للهبوط بمطار شرم الشيخ الدولي لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة مستوى الرؤية إلى معدلاتها الطبيعية، كما ترتب على ذلك تأخر إقلاع عدد من الرحلات الجوية عن مواعيد إقلاعها المجدولة من مطار القاهرة الدولى.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تأتي دائما على رأس أولوياتها، وأن هذا الإجراء تم اتخاذه في ضوء الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في التشغيل.

وأكدت متابعتها الموقف أولًا بأول من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC) وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمطار القاهرة الجوى؛ لمتابعة مستجدات التشغيل، لحين عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها الطبيعية، على أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال الرحلات إلى وجهاتها النهائية فور تحسن الأحوال الجوية.

وأعربت عن اعتذارها لعملائها عن أي تأخير نتيجة لسوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتها، مؤكدة تقديرها لتفهمهم وتعاونهم وحرصها على توفير أقصى درجات الراحة لهم، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي: 090070000، أو الرقم الدولي: 97142306666+ - 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com أو التوجه إلى أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.