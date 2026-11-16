وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد ومنع استئناف العمليات العسكرية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل العمل على تطويرها بشكل دائم، وفي مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات شعبي البلدين.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق لبحث الأوضاع في المنطقة، وذلك مواصلةً للتشاور والتنسيق الدائمين بين البلدين، حيث تناول الوزيران الجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الحوار والدبلوماسية، مؤكدين على استمرار العمل على منع استئناف العمليات العسكرية.